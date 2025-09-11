Apple-Keynote: Das sind alle neu vorgestellten Zubehörprodukte

Während des gestrigen Apple-Events wurde nicht nur zahlreiche neue Hardware vorgestellt, sondern mehr oder weniger präsent auch einiges an passendem Apple-Zubehör für die Neuerscheinungen. Einige davon hat Apple prominent während der Keynote erwähnt, andere wiederum wanderten still und heimlich in die Apple Store-Ladenregale. Wir stellen alle neuen Accessoires von Apple in aller Kürze vor.

TechWoven Case für die iPhone 17-Generation

Nachdem die FineWoven-Backcases von Apple für die vergangenen iPhone-Generationen aufgrund der schnellen Abnutzungserscheinungen heftige Kritik einstecken mussten, versucht Apple es nun mit einem neuen Material. Das TechWoven-Case besteht nun aus einem gewebten Stoff aus mehreren farbigen Garnen, zudem gibt es eine TPU-Beschichtung und Aluminiumknöpfe an den beiden Seiten. Darüber hinaus ist eine MagSafe-Kompatibilität sowie eine spezielle Taste für die Kamerasteuerung mit an Bord. Das TechWoven-Case kostet im Apple Store 69 Euro und ist für das iPhone 17 Pro und Pro Max erhältlich.

Clear Case und Bumper für die iPhone 17-Modelle

Apple hat erstaunlicherweise auch das Bumper Case, das es zuletzt für die iPhone 4-Modelle gab, für das iPhone 17 Air neu aufgelegt. Der Polcarbonat-Rahmen soll dazu beitragen, die schmalen Maße des iPhone 17 Air beizubehalten, lässt aber gleichzeitig die Vorder- und Rückseite des dünnsten iPhones offen. Das iPhone 17 Air Bumper Case ist in vier Farben für 45 Euro im Apple Store erhältlich.

Gleichzeitig hat das Unternehmen auch ein Clear Case für das iPhone 17, iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max für 59 Euro veröffentlicht, das hier bei Apple bestellt werden kann. Wer auf MagSafe beim iPhone 17 Air setzen möchte, findet noch das semi-transparente Backcase in zwei Farbvarianten für 59 Euro im Apple Store.

Crossbody Band für die neuen iPhones

Eine etwas überraschende Ergänzung des Apple-Portfolios für die neuen iPhone 17-Modelle ist das Crossbody Band, das sich im Hinblick auf die Textur und des Materials an den TechWoven-Cases von Apple orientiert. Der Tragegurt für die neuen iPhone-Modelle kann über Magnete und einen Schiebemechanismus verstellt werden und wird an zwei Punkten an der Unterseite der Apple-Cases befestigt. Das Crossbody Band ist im Apple Store in insgesamt zehn Farben für jeweils 59 Euro zu haben und unterstützt alle neuen Apple-Cases bis auf das Clear Case.

MagSafe Akku für das iPhone 17 Air

Auch der externe MagSafe-Akku von Apple feiert ein Revival, ist aber dieses Mal nur dem iPhone 17 Air vorbehalten. Mit dem MagSafe-Akku, der bis zu 12 Watt Leistung beim kabellosen Laden aufweist, soll das dünnste iPhone bis zu 65 Prozent mehr Akkulaufzeit aufweisen. Auch kleineres Zubehör kann über den integrierten USB-C-Anschluss geladen werden. Der MagSafe Akku für das iPhone 17 Air kostet 115 Euro und kann in weißer Farbe ab sofort bei Apple bestellt werden.

Weiteres Zubehör für iPhones und Co.

Darüber hinaus hat Apple auch noch in den USA einen neuen 40 Watt Dynamic Power Adapter für 39 USD vorgestellt, der über ein „60W Max“-Feature bis zu 60 Watt im Output liefern kann. Zudem gibt es das bekannte FineWoven Wallet in einer neuen Farbvariante „Fuchsrot“, die zum Orange der iPhone 17 Pro (Max)-Modelle passen soll. Das Wallet ist für 69 Euro im Apple Store zu haben.

Zudem gibt es für das Silikoncase des iPhone 16e-Modells in den USA ebenfalls eine neue Farbvariante, Neongelb, während die bislang erhältlichen Farbvarianten weiterhin zu haben sind. Und hierzulande hat auch die Apple-Marke Beats einige neue und sehr leichte Backcases vorgestellt, die für das iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro in drei Modellvarianten und mehreren Farben zu Preisen ab 55 Euro erhältlich sind. Über diese Neuheiten haben wir schon in einem separaten Artikel berichtet.