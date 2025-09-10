Beats: Drei neue Backcases für die iPhone 17-Generation vorgestellt

Apple hat am gestrigen Abend während der Keynote erwartungsgemäß die neue iPhone 17-Generation mit den vier Modellen iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max präsentiert. Wer sein ab dem 19. September dieses Jahres zu kaufende Gerät mit einem Backcover schützen möchte, kann auch zu Exemplaren der Apple-Marke Beats greifen.

Beats, sonst bekannt für Kopfhörer und Lautsprecher, hat neue und in sehr leichter Bauweise gehaltene Backcases aus Kunststoff für drei Modelle der neuen iPhone 17-Generation präsentiert. So gibt es beispielsweise ein Backcover mit MagSafe und Kamerasteuerung, ebenso wie ein erweitertes Backcase für die iPhone 17-Generation , das zusätzlich auch noch über einen Kickstand sowie ein abnehmbares Trageband verfügt.

Besonders interessant ist die Vorgehensweise, um das Kickstand-Case über das Trageband im Querformat aufstellen zu können. Das Trageband dient nämlich gleichzeitig als Ständer, indem ein Adapter am Ende des Bands aufgeschoben und an einem Magnetpunkt an der Seite der Hülle befestigt wird. Das Kickstand-Case ist für das iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max erhältlich, jedoch nicht für das iPhone 17 Air.

Beats Rugged Case bietet erweiterten Schutz

Beide Designs verfügen über eine doppelt gespritzte Hartschale, ein Innenfutter aus Mikrofaser und eine matte Außenoberfläche, die Kratzer, Flecken und Fingerabdrücke reduzieren soll. Beide Hüllen sind in den Farben Kalkstein, Kieselrosa, Felsblau und Granitgrau ab sofort bei Apple (https://www.apple.com/de/search/beats-iphone-17?src=globalnav) erhältlich. Die Standard-Beats iPhone 17-Hülle mit MagSafe und Kamerasteuerung ist für 55 Euro erhältlich, während die Beats iPhone 17-Hülle mit Ständer, MagSafe und Kamerasteuerung ein Preisschild von 69 Euro trägt.

Darüber hinaus bietet die Beats ein ‌iPhone 17‌ Rugged Case mit ‌MagSafe‌ und Kamerasteuerung zusätzlichen Schutz für die neuen Smartphones. Sie verfügt über eine robuste Polymerrückseite mit zusätzlichen stoßdämpfenden Seitenwänden, einen geschlossenen Boden für verbesserten Schutz und eine griffige, strukturierte, matte Außenseite.

Das Beats ‌iPhone 17‌ Rugged Case mit ‌MagSafe‌ und Kamerasteuerung ist für das ‌iPhone 17‌, ‌iPhone 17 Pro‌ und ‌iPhone 17 Pro‌ Max in den Farben Nevada Orange, Rocky Mountain Blau, Alpengrau und Bergnacht für 89 Euro erhältlich. Alle neuen Beats-Hüllen können ab heute im Apple Online Store bestellt werden.