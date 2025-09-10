Neues Anker Nano 3-Port-Ladegerät startet mit 20 Prozent Rabatt

Anker hat auf der IFA in Berlin zahlreiche neue Produkte gezeigt, unter anderem einen treppensteigenden Saugroboter mit dem Eufy Marswalker. Doch noch nicht alle Produkte können bereits gekauft werden. Nach dem Start der Soundcore Sleep A30 ist nun auch das nur 3-Port-Ladegerät aus der Anker Nano Serie verfügbar.

Das in Schwarz oder Weiß erhältliche Ladegerät kostet regulär 49,99 Euro, wird aber bis zum 30. September mit einem Rabatt von 20 Prozent angeboten. Aktuell könnt ihr euch die Neuerscheinung also für 39,99 Euro (Amazon-Link) sichern.

Das neue Anker Nano 70W Ladegerät liefert bis zu 70 Watt an Leistung, über einen der beiden USB-C-Anschlüsse oder verteilt über die beiden USB-C und einen USB-A-Port. Wird mehr als ein Gerät angeschlossen, teilt sich die Leistung auf, beispielsweise auf 45 und 22,5 Watt bei gleichzeitiger Nutzung beider USB-C-Anschlüsse.

Zwei GaN-Chips sollen für weniger Hitze sorgen

Für maximale Sicherheit sorgt dabei eine innovative Kühltechnologie im Inneren des Chargers – zwei Transformatoren und zwei GaN-Chips reduzieren die Wärmeentwicklung. Ob sich das in der Praxis bemerkbar macht und beispielsweise für eine längere Dauer unter voller Last sorgt, das werden wir noch in der Praxis herausfinden.

Das Äußere des neuen Anker Nano 3-Port-Ladegeräts können wir schon jetzt beurteilen. Trotz zusätzlicher Ports ist es über 50 Prozent kleiner als das MacBook-Ladegerät mit 67 Watt von Apple. Dank des klappbaren Steckers ist es im Rucksack oder Handtasche noch ein bisschen kompakter.

Anker Nano Ladegerät, 3-Port-Netzteil mit ultraschneller 70W Leistung, kompakt &... Lade dein MacBook mit echten 70W – schneller als je zuvor: Jeder USB-C Port liefert bis zu 70W – genug Power, um ein 14" MacBook Pro (2024) in nur...

Kompakt und fest im Griff: Mit nur 5,3 × 4,3 × 3,1cm ist das Gehäuse 54% kleiner als das originale 67W USB-C Ladegerät. Die flache Form und das...

Kleines Anker-Netzteil derzeit ebenfalls günstiger zu bekommen

Falls euch ein USB-C-Port und maximal 45 Watt Leistung reichen und ihr gleichzeitig ein möglichst kompaktes Ladegerät sucht, dann ist das Anker Nano 45w wie für euch gemacht. Inklusive USB-C-Kabel bekommt ihr das Ladegerät derzeit für 19,99 Euro (Amazon-Link), wenn ihr den Gutschein auf der Produktseite aktiviert.