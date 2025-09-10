Apple bringt neue FineWoven-Wallets und AirTag-Anhänger

Obwohl Apple bei der gestrigen „Awe Dropping“-Keynote die neuen TechWoven-Hüllen für das iPhone 17 in den Fokus rückte, ist FineWoven noch nicht ganz vom Tisch. Ganz im Gegenteil: Das umstrittene Material bleibt Teil des Zubehörangebots – und zwar in Form neuer MagSafe-Wallets und AirTag-Schlüsselanhänger.

Neue Farben passend zum iPhone 17

Die neuen FineWoven-Produkte sind farblich auf die aktuellen iPhone-Modelle abgestimmt. Zur Auswahl stehen die Farben Fuchrot, Mitternachtsviolett, Navy, Moosgrün und Schwarz. Das MagSafe-Wallet kostet 69 Euro, der AirTag-Schlüsselanhänger ist für 49 Euro erhältlich.

FineWoven: Noch nicht ganz abgeschrieben

Zur Erinnerung: Apple hatte die FineWoven-Hüllen für iPhones 2024 nach starker Kritik wieder aus dem Sortiment genommen. Das Material war 2023 als Ersatz für Leder eingeführt worden, um umweltfreundlicher zu sein. Doch schon kurz nach dem Verkaufsstart hagelte es Beschwerden: Die Hüllen seien anfällig für Verschmutzungen, würden schnell abnutzen und am Rand ausfransen.

Auch wenn die Hüllen selbst nicht mehr im Angebot sind, bleibt FineWoven im Apple-Kosmos präsent – zumindest als Material für kleinere Accessoires.