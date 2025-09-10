Apple Watch Ultra 3 mit bester Akkulaufzeit

Apple hat während der gestrigen Keynote nicht nur vier neue iPhone-Modelle präsentiert, sondern auch die neuesten Generationen der Apple Watch in Form der Apple Watch Series 11, der Apple Watch SE 3 und der Apple Watch Ultra 3 vorgestellt. Wie immer nach den Keynotes finden sich nach und nach weitere Spezifikationen und Details, über die es sich lohnt zu berichten.

In diesem Fall können wir unter anderem vermelden, dass die neue Apple Watch Ultra 3 über die bislang längste Akkulaufzeit verfügt, die es jemals bei einer Apple Watch seit dem offiziellen Release im April 2015 gegeben hat. Laut Apple soll die Ultra 3 bis zu 42 Stunden mit einer Akkuladung durchhalten, das sind bis zu sechs Stunden mehr als bei der Apple Watch Ultra 2. Im Energiesparmodus soll die Ultra 3 bis zu 72 Stunden mit einer Ladung auskommen, was identisch zur Ultra 2 ist. Apple berichtet in einer Pressemitteilung bezüglich der Akkuleistung:

„Die Energieeffizienz des LTPO3-optimierten Displays, des 5G-Modems und des größeren Akkus sorgen für eine längere Akkulaufzeit. Für den täglichen Gebrauch bietet die Apple Watch Ultra 3 bis zu 42 Stunden Laufzeit, um Benutzer beim Training, bei Wettkämpfen oder im Alltag zu unterstützen. Im Energiesparmodus bietet sie weiterhin eine Akkulaufzeit von bis zu 72 Stunden. Für die kontinuierliche Aufzeichnung von Outdoor-Workouts bietet die Apple Watch Ultra 3 im Energiesparmodus nun eine Akkulaufzeit von 20 Stunden bei voller GPS- und Herzfrequenzmessung.“

Ebenso berichtet Apple, dass ein Schnellladen der Apple Watch Ultra 3 für nur 15 Minuten dafür ausreichen soll, die Smartwatch im Anschluss 12 Stunden lang nutzen zu können. Die Apple Watch Ultra 3 kann ab dem 12. September 2025 zu Preisen ab 899 Euro bei Apple vorbestellt werden und wird ab dem 19. September 2025 im Handel verfügbar sein.

Neuer Schlafindex auch für ältere Apple Watches verfügbar

Beim gestrigen Keynote-Event von Apple wurde ein besonderes Feature für die neuen Apple Watch-Modelle der Series 11 und Ultra 3 präsentiert: Der sogenannte Schlafindex („Sleep Score“). Während der Keynote schien es, dass die Schlafindex-Funktion exklusiv für die Apple Watch Series 11 und Ultra 3 verfügbar sein wird. Dies ist allerdings erfreulicherweise nicht der Fall, wie 9to5Mac herausgefunden hat.

Der Schlafindex bewertet die eigene Schlafqualität anhand von Faktoren wie Schlaflänge, Häufigkeit des Aufwachens, Regelmäßigkeit der Schlafenszeit und den jeweils verbrachten Zeitspannen in den einzelnen Schlafphasen wie Tiefschlaf, REM-Schlaf und Kernschlaf. Aus den Ergebnissen werden dann Punktzahlen für einzelne Kategorien wie Bettzeit, Schlafdauer und Unterbrechungen vergeben, die mit den Durchschnittsdaten des Nutzers bzw. der Nutzerin verglichen werden.

Erfreulicherweise beschränkt sich die Schlafindex-Funktion nicht nur auf die neuen Apple Watch-Modelle, sondern wird auch für ältere Modelle verteilt. Apple berichtet dazu:

„Der Schlafindex ist mit watchOS 26 für Apple Watch Series 6 oder neuer, Apple Watch SE (2. Generation) oder neuer und alle Apple Watch Ultra-Modelle verfügbar, die mit einem iPhone 11 oder neuer mit iOS 26 gekoppelt sind.“

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass jede mit watchOS 26 kompatible Apple Watch diese Funktion erhalten wird. Ehrlicherweise muss man auch darauf hinweisen, dass der Akku älterer Apple Watches möglicherweise keinen ganzen Tag durchhält, so dass man für die Schlafindex-Analyse in der Nacht einen neuen Ladeplan für die Apple-Smartwatch benötigt.