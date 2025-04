Govee Wandleuchte mit Matter: Schicke RGB-Leuchte im Doppelpack besonders günstig

Eine indirekte Beleuchtung der Wohnräume sorgt für ein stimmungsvolles und atmosphärisches Licht – insbesondere dann, wenn es auch noch über das Smart Home gesteuert und an individuelle Szenen oder Bedürfnisse angepasst werden kann. Wenn ihr noch auf der Suche nach solchen Lampen fürs Wohn- oder Schlafzimmer seid, lohnt aktuell ein Blick auf die Govee RGBICW Wandleuchte für den Innenbereich (Amazon-Link), die gegenwärtig im Zweierpack vergünstigt zu haben ist.

Die Govee RGBICW Wandleuchte ist eine smarte Lampe, die in einem länglichen Pillenformat in weißer Farbe daher kommt und über Leistungsdaten von 35 Watt sowie einer Spannung von 24 Volt verfügt. Die maximale Helligkeit beträgt 1.200 Lumen, die Farbtemperatur zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin. Neben einer Matter-Kompatibilität zur Einbindung in das eigene Smart Home-System, darunter auch Apples HomeKit, kann das Gerät mit Alexa- und Google-Sprachbefehlen umgehen und bietet eine Anbindung an die Govee Home-App. Das sind die weiteren Spezifikationen der Govee RGBICW Wandleuchte:

Der Hersteller weist zudem darauf hin, dass für die Installation Schrauben benötigt werden. Daher sollte man vor der Installation sicherstellen, dass die Lampe ordnungsgemäß funktioniert. Bei einer korrekten Installation zeigt der Pfeil auf der Haltestange in die entgegengesetzte Richtung des Netzkabels. Mit einer Länge von 76 cm und einem Gewicht von knapp 3,8 Kilogramm dürfte sich die Lampe ohne große Probleme an der Wand befestigen lassen.

Bei Amazon gibt es die Govee RGBICW Wandleuchte inklusive Matter-Kompatibilität derzeit im Doppelpack dank eines 50 Euro-Coupons auf der Produktseite zu einem vergünstigten Preis von 149,99 Euro – der Standardpreis beträgt 199,99 Euro für zwei Leuchten. Auch eine optionaler Prime-Versand ist möglich. Der Coupon gilt noch bis Sonntag, den 13. April 2025, oder solange der Vorrat reicht.

