Trumps Zölle: US-Kunden schlagen noch schnell im Apple Store zu

Erst gestern haben wir über die drohende Preissteigerung für alle Apple-Geräte berichtet, auf die sich Kunden aufgrund der Trump’schen Zollpolitik vermutlich einstellen müssen. Wie heise berichtet, haben Kunden aus den USA diese zum Anlass genommen, sich noch schnell mit den neuesten iPhones zu versorgen. Am Wochenende sei die Nachfrage an den Geräten in die Höhe geschossen, heißt es.

Wie heise unter Berufung auf Bloomberg berichtet, habe es in den USA aufgrund der angekündigten Zölle und der damit verbundenen als wahrscheinlich geltenden Preissteigerung erste Panikkäufe gegeben. Das betraf laut dem Bericht vor allem iPhones.

Apple Stores und andere Retailer sollen demnach eine gesteigerte Nachfrage an den Geräten festgestellt haben, die sich die Kunden noch zum „alten Preis“ sichern wollten. Wie ein Mitarbeiter eines Stores mitteilte, fragten fast alle Kunden danach, ob die Preise bald steigen würden.

Ein Preisanstieg wird deshalb erwartet, weil Apple seine iPhones zu mehr als 90 Prozent in China, Indien und Vietnam fertigen lässt – all diese Länder wurden von US-Präsident Donald Trump mit besonders hohen Zöllen bedacht. Dass Apple diese Mehrkosten nicht allein tragen werde, gilt als wahrscheinlich. Beobachter rechnen darum mit einem deutlich spürbaren Preisanstieg für die Endkunden.

Preisanstieg voraussichtlich erst ab Q3

Tatsächlich habe das nun gesteigerte Interesse der Kunden auch zu mehr Absatz geführt als an vergleichbaren Wochenenden, wie es im Bericht heißt. Bislang verfügt Apple den Angaben zufolge allerdings noch über einen gewissen Bestand an bereits aus dem Ausland eingeführten iPhones, weshalb die Preissteigerung erst für das dritte Quartal erwartet wird, wenn die Bestände voraussichtlich verbraucht sein müssten. Beobachter erwarten, dass die erhöhten Absätze auch in den kommenden Tagen zu verzeichnen sein werden.