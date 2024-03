Sonos-Lautsprecher blinkt nachts orange und weiß

Heute Nacht war es mal wieder soweit: Im ganzen Haus haben die Sonos-Lautsprecher geblinkt. Aus dem Kinderzimmer schallte es um drei Uhr natürlich direkt: „Papa, was ist das“ und die Frau zeigte auch schon die erste Regung. Es blieb mir also nichts anderes übrig, als schnell aus dem Bett zu hüpfen und die orange-weiß blinkenden LEDs schnell abzudecken. Erst nach einigen Minuten war der Spuk dann wieder vorbei.

Was ist passiert? Sonos hat mal wieder Updates für seine Multiroom-Lautsprecher ausgerollt und ich habe bereits nach der letzten Update-Welle vergessen, die Einstellungen in der Sonos-App zu ändern, damit so etwas eben nicht mitten in der Nacht passiert.

Update-Zeit in der Sonos-App einstellen

Dabei ist die Sache so einfach: In der Sonos-App könnt ihr in den Einstellungen unter System → System-Updates die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Hier stehen euch insgesamt vier Zeitfenster zur Auswahl:

Nacht (2-4 Uhr)

Morgen (5-7 Uhr)

Mittag (12-14 Uhr)

Abend (17-19 Uhr)

Ich habe das Zeitfenster jetzt von Nacht auf Mittag geändert. Sollte zwischen 12 und 14 Uhr eine Wiedergabe aktiv sein oder ein Sonos-Wecker gestellt sein, wird eine anstehende Aktualisierung automatisch auf den darauf folgenden Zeitraum verschoben.

Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dass eure Sonos-Lautsprecher auf keinen Fall orange-weiß blinken, dann könnt ihr die automatischen Updates im gleichen Menü auch komplett deaktivieren.