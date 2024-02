Beats Solo 4: Neue Beats-Kopfhörer in iOS 17.4 aufgetaucht

In der am Dienstag veröffentlichten iOS 17.4 RC-Version für Entwickler und Beta-Tester sind Bilder neuer Beats-Solo-Kopfhörer gefunden worden. Der Fund legt nahe, dass die Beats Solo 4 in Kürze offiziell angekündigt werden. Das iOS-Update selbst soll laut Plan nächste Woche offiziell zum Download bereitgestellt werden.

Knapp acht Jahre ist es her, dass Apple die „aktuelle“ Beats-Solo-Generation vorgestellt hat, damals gemeinsam mit den ersten AirPods. Die Beats Solo 3 waren die ersten Beats-Kopfhörer, die mit dem Apple-W1-Chip ausgestattet worden sind, der das schnelle Pairing mit Apple-Geräten ermöglicht. Viel ist noch nicht bekannt über die neuen Beats Solo 4 Kopfhörer, die in den RC-Dateien von iOS 17.4 aufgetaucht sind. Zum Design lässt sich sagen, dass dieses den Beats Studio Pros ähnelt, die im letzten Jahr vorgestellt wurden.

Beats Solo 4 mit USB-C

Technisch sind die Beats Solo 4 mit einem USB-C-Port – statt eines Mirco-USB-Ports wie in der dritten Generation – ausgestattet. Darüber hinaus sollen die Solo 4 mit der 3D-Audio-Technologie funktionieren.

Die Beats Solo 4 sollen in Schwarz, Blau und Pink verfügbar sein, wenn man den geleakten Bildern glauben darf. Es wird außerdem erwartet, dass sie mit der Funktion „Drücken zum Stummschalten/Stummschaltung aufheben während eines Anrufs“ ausgestattet sein werden. Zum Preis ist bisher noch nichts bekannt. Die Beats Solo 3 sind bei Apple für 229,95 Euro zu haben. Bei Amazon sind sie derzeit für 173,55 Euro gelistet.

