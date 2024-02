Beurer TL 95: Tageslichtlampe im Mac-Design hilft gegen trübe Winterstimmung

Der Winter und sein trüb-dunkles Wetter hat uns noch immer im Griff. Die geringen Sonnenstunden, vielfach bewölkter Himmel, Unmengen an Regen und sehr kurzen Tagen schlägt das aktuelle Wetter vielen Menschen auf die Stimmung. Lichtmangelerscheinungen äußern sich in Unausgeglichenheit, Antriebslosigkeit, depressiven Verstimmungen, Müdigkeit und Energiemangel.

Neben der regelmäßigen Einnahme von Vitamin D3, dem „Sonnenhormon“, das vielen Personen in den Wintermonaten fehlt, helfen auch Tageslichtlampen, um den Lichtmangel im Winter auszugleichen. Nachdem ich von meiner Hausärztin vor einiger Zeit sowohl Vitamin D3 als auch eine Tageslichtlampe empfohlen bekommen habe, habe ich mich auf die Suche begeben und bin bei der Beurer TL 95 gelandet, einer Tageslichtlampe mit einer maximalen Helligkeit von bis zu 14.000 Lux, die zudem auch noch in einem sehr ansprechenden Mac-ähnlichen Design mit neigbarem silbernen Aluminium-Ständer daher kommt.

Die Beurer TL 95 wird ein einem Karton geliefert und ist gleich nach dem Auspacken und Einstöpseln des Netzteils einsatzbereit. Die integrierte LED muss nicht „vorglühen“ oder auf andere Art und Weise vorbereitet werden. Mit Maßen von 52,2 x 34,4 x 21 cm ist das Gerät vergleichsweise groß, die Beleuchtungsfläche beträgt 37x 30 cm. Es wird empfohlen, sich pro Tag mindestens 30 Minuten mit einer Entfernung von 20 bis 30 cm vor die Tageslichtlampe zu setzen, um den im Winter vorherrschenden Lichtmangel auszugleichen.

Timer für Behandlungszeiten zwischen 30 und 120 Minuten

Beurer setzt bei der TL 95-Lampe auf eine sogenannte „SunLike“-LED-Technologie: Das Licht erzeugt ein naturnahes Lichtspektrum, das dem natürlichen Tageslicht sehr nahe kommt. Der Blauanteil im Lichtspektrum wirkt sich am Tag positiv auf die Aufmerksamkeit und die Stimmung aus. „Die SunLike LED mit ihrem ausgewogenen und gleichmäßigen Blauanteil nahe dem Tageslicht kann dies optimal wiedergeben“, heißt es von Beurer. „Somit werden die Defizite einer künstlichen Lichtquelle minimiert und die Vorzüge des natürlichen Lichts maximiert. Ziel ist es, mitden naturnahen Lichtverhältnissen mehr Energie für den Tag zu haben.“ Das Licht ist zudem UV- und flimmerfrei.

Gesteuert wird die Tageslichtlampe über ein Touch-Bedienpanel am unteren Rand der Lampe. Neben dem Ein-/Aus-Button gibt es auch eine Möglichkeit, die Helligkeit der Lampe über einen blütenartig dargestellten Dimmer-Button zu steuern. Mit jedem Druck auf die Blüten-Taste erhöht sich die Helligkeit der Lampe in sechs Stufen. Bei meiner Anwendung habe ich bemerkt, dass es oftmals mehrere Versuche brauchte, bis der Dimmer in die nächsthellere Stufe wechselte.

Zudem gibt es auch einen Timer, der sich auf 30, 60, 90 und 120 Minuten einstellen lässt und im Anschluss die Lampe automatisch ausschaltet. Die Lampe verfügt darüber hinaus über eine Memory-Funktion, die sich sowohl die zuletzt eingestellte Behandlungszeit, als auch die Helligkeitsstufe merkt – für eine besonders komfortable Bedienung.

Sicherer Stand und kaum Hitzeentwicklung

Mit einer Länge von rund 2 Metern ist das Stromkabel lang genug, um auch unter dem Schreibtisch oder in der Nähe eines Tisches eingestöpselt zu werden. Unter dem neigbaren Aluminium-Fuß befinden sich vier kleine Gumminoppen, damit die Tageslichtlampe nicht auf der Oberfläche verrutschen kann. Beim Betrieb wird das Gerät etwas warm, erreicht aber keine so große Hitze wie etwa Infrarotlampen, so dass sie auch in der Nähe von Kindern ohne Verbrennungsgefahr genutzt werden kann.

Ich habe die Beurer TL 95 jetzt seit knapp einem Monat in Verwendung und nutze das Gerät unter anderem auch während meiner täglichen Arbeit am Schreibtisch. Dort steht sie meistens neben meinem Monitor und wird auf mittlerer Stufe (4 bis 5 von 6) für mehrere Stunden betrieben. Direkt in die Lampe schauen muss man während der Anwendung nämlich nicht – und sollte man aufgrund der Helligkeit auch nicht dauerhaft. In Kombination mit täglicher Vitamin D3-Gabe konnte ich so meinen anhaltenden Winterblues abmildern und für etwas mehr Licht am Tag sorgen. Ob es allen Menschen hilft, ist sicherlich individuell zu betrachten – ich jedoch schätze die wohltuende Helligkeit, die man in diesen Wintertagen durch das Tageslicht nur in Kleinstdosen spendiert bekommt.

Erhältlich ist die Beurer TL 95 derzeit bei Amazon zum Preis von 156,58 Euro. Die Lieferung kann inklusive einer Prime-Versandoption erfolgen. Weitere Infos zur Beurer TL 95 gibt es auch auf der Produktseite beim Hersteller.

