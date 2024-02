Alternative App-Marktplätze: Apple erlaubt Einbindung in App Store Connect

In der EU können jetzt alternative App-Marktplätze zu App Store Connect durch Entwickler und Entwicklerinnen hinzugefügt werden. Das berichtet Apple gestern im eigenen Developer-Portal. Apple nimmt darüber hinaus auch Einreichungen für den Notarisierungsprozess an, der für alle iOS-Apps erforderlich ist, die über alternative Marktplätze vertrieben werden.

Apple nimmt diese Änderungen an App Store Connect im Vorfeld der Einführung von iOS 17.4 vor. Mit letzterer Aktualisierung wird das App-Ökosystem in der Europäischen Union überarbeitet, indem alternative App-Marktplätze angeboten werden. Alternative App-Marktplätze sind spezielle iOS-Apps, die über eine Website oder einen Webbrowser auf ein iPhone heruntergeladen werden können und eine Alternative zum App Store darstellen. App-Marktplätze sind in der Lage, iOS-Apps zu vertreiben und bieten Entwicklern und Entwicklerinnen eine Möglichkeit, ihre Apps zu verkaufen, ohne den App Store zu nutzen.

Sowohl alternative Marktplätze als auch Apps, die dem iPhone über einen der Marktplätze hinzugefügt werden, werden von Apple überprüft, um Malware, Viren und ähnliche bösartige Inhalte zu verhindern. Um einen alternativen App-Marktplatz hinzuzufügen oder eine App zur Beglaubigung einzureichen, muss den neuen Geschäftsbedingungen von Apple zugestimmt werden. Zu den Geschäftsbedingungen gehört eine Core Technology Fee, die App-Marktplätze zur Zahlung von 0,50 Euro pro Installation verpflichtet, während Apps die gleiche Gebühr nach einer Million Installationen zahlen müssen.

Mit alternativen App-Marktplätzen, die zu App Store Connect hinzugefügt werden können, lassen sich Vertrieb und Apps einrichten, und TestFlight kann zum Betatest neuer Funktionen verwendet werden. Apples TestFlight-System unterstützt übrigens auch Apps, die alternative Browser-Engines und alternative Zahlungen durch Drittanbieter verwenden.