EcoFlow kündigt Balkonkraftwerk-Speicher für draußen an

Mittlerweile setze ich seit Anfang Juni auf das PowerStream-System von EcoFlow, ausgestattet mit einer Powerstation im Innenbereich. Anders als Hersteller wie Anker oder Zendure hat EcoFlow bisher keine Speicher-Lösung angeboten, die sich auch im Außenbereich aufstellen lässt. Doch das wird sich bereits in Kürze ändern.

Im März will EcoFlow eine entsprechende Lösung vorstellen, die mit dem PowerStream Mikro-Wechselrichter kompatibel ist und auch auf Balkonen oder auf der Terrasse eingesetzt werden kann. Leider gibt es bis dato sehr wenige Details, bis auf die Schutzklasse IP54 und eine Selbsterhitzungsfunktion, die den Betrieb auch bei winterlich kalten Temperaturen sicher selten soll.

Im gleichen Atemzug hat EcoFlow die finale Verfügbarkeit der Funktion „duales Laden“ vorgestellt, die dann hoffentlich auch im neuen Outdoor-Produkt ihren Platz finden wird. Kurz erklärt kann man sagen: Powerstation und Wechselrichter können jeweils mit eigenen Solarpanelen bestückt werden, was natürlich einen erheblich höheren Ertrag ermöglicht.

So viel hat mein EcoFlow-System in einem halben Jahr generiert

EcoFlow spricht von einer möglichen Verdreifachung des Ertrags, wobei das am Ende von vielen Faktoren abhängig ist. An der Delta 2 Max stehen beispielsweise zwei Solareingänge zur Verfügung, die man zunächst einmal mit zwei zusätzlichen Solarmodulen bestücken kann. Damit könnte man den Ertrag bereits verdoppeln.

In meinem Setup sind jeweils zwei Module parallel an den beiden Eingängen der Delta 2 Max angeschlossen, alle vier sind allerdings deutlich flacher aufgeständert. In den letzten Wochen habe ich meine Ertrag etwa um den Faktor 2,5 steigern können.

Aber wie viel kann man damit im Jahr herausholen? Leider fällt es mir hier schwer, eine genaue Einschätzung zu liefern. Ich habe das PowerStream-System im Sommer in Betrieb genommen, zunächst aber nur mit zwei Modulen. Erst nach und nach habe ich die Installation vergrößert. Und auch das duale Laden konnte ich erst im Herbst nutzen.

In der zweiten Jahreshälfte habe ich ziemlich exakt 600 Kilowattstunden gezielt in das Hausnetz einspeisen und nahezu komplett selbst nutzen können. Für das komplette Jahr 2024 erwarte ich mindestens einen Ertrag von 1.500 Kilowattstunden, was in etwa einer Ersparnis von 435 Euro entspricht.

800 Watt Uprade für den Wechselrichter wird kostenlos

Wenn die Regierung endlich mal fertig wird, gibt es weitere gute Nachrichten: Das Firmware-Update für den EcoFlow PowerStream für das Upgrade von 600 auf 800 Watt Ausgangsleistung wird kostenlos. Ursprünglich wollte EcoFlow dafür eine Gebühr verlangen.