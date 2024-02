Roborock Zeo One: Smarter Waschtrockner erstmals günstiger

Bei MediaMarkt und Saturn läuft aktuell die Aktion „Mehrwertsteuer geschenkt“. Was erst einmal nach 19 Prozent Rabatt klingt, sind letztendlich rund 16 Prozent Rabatt, da ihr die Mehrwertsteuer dennoch zahlen müsst. In unserem entsprechenden Artikel haben wir schon einige Produkte vorgestellt, im Rahmen der Aktion ist auch der noch recht neue Waschtrockner Roborock Zeo One im Angebot.

Der Waschtrockner Roborock Zeo One ist erst im Januar für 1.299 Euro gestartet und kostet aktuell bei MediaMarkt oder Saturn nur 1.091,60 Euro. Der Waschtrockner ist erstmalig günstiger zu bekommen. Solltet ihr ein Auge auf das Gerät geworfen haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für euch gekommen. In meinem Testbericht habe ich das Gerät auf Herz und Nieren geprüft, alle Details findet ihr dort.

Gerne liefere ich euch noch ein paar Worte, nachdem ich den Waschtrockner jetzt noch länger im Einsatz habe. Ein Kritikpunkt von mir war der Geruch nach „neu“ und „Gummi“. Nach mehreren 90 Grad Waschgängen ist dieser Geruch zum Glück fast komplett verfolgen, hier empfehle ich euch, die Maschine vor Gebrauch leer im heißen Programm laufen zu lassen, um das schnellstmöglich loszubekommen. Ob das bei allen Geräten der Fall ist, kann ich nicht sagen.

Roborock Zeo One macht einen guten Job

Ich bin ansonsten sehr zufrieden mit dem Roborock Zeo One und kann eine Empfehlung aussprechen. Das Kombi-Gerät ist platzsparend und sieht optisch schön aus. Das Bedienfeld ist groß und gut zu bedienen, über die App-Anbindung können Waschvorgänge auch aus der Ferne gestartet werden. Per Push-Nachricht wird auf das Ende aufmerksam gemacht, damit ihr die Wäsche zeitnah aus der Trommel holen könnt.

Der Roborock Zeo One ist in Weiß und Anthrazit erhältlich. Die Abholung im Markt ist kostenfrei, für die Lieferung werden noch einmal 29,99 Euro fällig.

Roborock Zeo One 1.299 EUR 1.091,60 EUR bei Mediamarkt kaufen

Roborock Zeo One 1.299 EUR 1.091,60 EUR bei Saturn kaufen