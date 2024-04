Gamery: Videospiel-Bibliothek jetzt mit neuen Import-Funktionen

In vielen Haushalten gibt es nicht nur eine, sondern gleich mehrere Spielkonsolen, dazu möglicherweise einen Gaming-PC oder -Mac, und Mobile Games unter iOS und iPadOS. Da kann man schnell schon einmal den Überblick verlieren, welche Spiele man bereits gekauft, gespielt oder noch auf der Wunschliste stehen hat. Auch bei mir hat sich im Laufe der Jahre einiges an PlayStation-, Nintendo Switch- und mobilen Spielen angesammelt, deren Verwaltung nicht immer ganz leicht ist.

Hilfe für solche Fälle bietet die praktische App Gamery (App Store-Link), die im App Store kostenlos auf iPhones und iPads heruntergeladen werden kann. Der Download ist etwa 41 MB groß und benötigt zudem iOS bzw. iPadOS 17.0 oder neuer zur Installation. Alle Inhalte können in deutscher Sprache genutzt werden. Gamery finanziert sich über ein optionales „Premier“-Abo, das monatlich für 1,99 Euro zu haben ist oder pro Jahr 9,99 Euro kostet. Alternativ ist ein Einmalkauf in Höhe von 22,99 Euro möglich. Für viele User dürfte die kostenlose Variante der App allerdings schon mehr als ausreichend sein.

Multi-Account-Erfolge und Ignore-Listen integriert

Gamery wird vom deutschen Entwickler Nico Reese im App Store als „beste App für die Verwaltung deiner Videospielsammlung“ bezeichnet. Mit Gamery lassen sich Spiele in thematischen Sammlungen organisieren, Erfolge verfolgen und über eine integrierte Wunschliste über kommende Releases auf dem Laufenden bleiben. Games lassen sich für verschiedenste Plattformen wie PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox, Steam, iOS, iPadOS, Mac und mehr über eine Suchfunktion bequem in die Bibliothek oder Wunschliste einbinden. In der Abo-Version von Gamery können die Detailseiten der Spiele zudem eigens angepasst werden, auch gibt es Widgets für den Homescreen.

Nun hat Entwickler Nico Reese ein weiteres Update für Gamery in der Pipeline, das die Videospiel-Bibliothek auf Version 2.6 im App Store anhebt. Mit der neuesten Version von Gamery können Spieler und Spielerinnen nun mühelos ihre Lieblingstitel von einer Vielzahl von Plattformen importieren, darunter Nintendo, dem Epic Games Store, von RetroAchievements und GOG. Bisher standen Importe von PlayStation, Steam und Xbox zur Verfügung. Diese erweiterte Liste von Importdiensten stellt sicher, dass User ihre gesamte Spielesammlung in einer einzigen, zentralen App konsolidieren können, um einen nahtlosen Zugriff und Verwaltung zu gewährleisten. Das sind alle Features von v2.6 von Gamery.

Neue Importdienste : Bestehende Bibliotheken von Nintendo, Epic Games Store, RetroAchievements und GOG können importiert werden. Für Spiele, die von RetroAchievements importiert werden, lässt sich auch der Fortschritt der Erfolge auf den Spieleseiten verfolgen. Der Nintendo-Import ist auf digitale Käufe der letzten zwei Jahre beschränkt, da diese Daten von Nintendo zur Verfügung gestellt werden.

: Bestehende Bibliotheken von Nintendo, Epic Games Store, RetroAchievements und GOG können importiert werden. Für Spiele, die von RetroAchievements importiert werden, lässt sich auch der Fortschritt der Erfolge auf den Spieleseiten verfolgen. Der Nintendo-Import ist auf digitale Käufe der letzten zwei Jahre beschränkt, da diese Daten von Nintendo zur Verfügung gestellt werden. Intelligentes Matching : Gamery wird von IGDB.com betrieben, und der Abgleich von Spielen aus einer Vielzahl von Importdiensten ist schwierig, da es keine magische Möglichkeit gibt, die exakte Übereinstimmung anhand der Spielnamen auf diesen Diensten zu finden. Mit Smart Matching werden die Spiele, die nicht mit IGDB abgeglichen werden konnten, hochgeladen und es werden Korrekturen vorgenommen, um sicherzustellen, dass sie übereinstimmen. Gamery lädt diese Korrekturen einmal am Tag herunter, und in Zukunft sollen diese Spiele automatisch importiert werden können.

: Gamery wird von IGDB.com betrieben, und der Abgleich von Spielen aus einer Vielzahl von Importdiensten ist schwierig, da es keine magische Möglichkeit gibt, die exakte Übereinstimmung anhand der Spielnamen auf diesen Diensten zu finden. Mit Smart Matching werden die Spiele, die nicht mit IGDB abgeglichen werden konnten, hochgeladen und es werden Korrekturen vorgenommen, um sicherzustellen, dass sie übereinstimmen. Gamery lädt diese Korrekturen einmal am Tag herunter, und in Zukunft sollen diese Spiele automatisch importiert werden können. Multi-Account-Erfolge : Da die Nutzer und Nutzerinnen nun von mehreren Diensten importieren können, ist es wahrscheinlich, dass sie dasselbe Spiel auf mehreren Plattformen besitzen. Um die Verfolgung von Erfolgen zu verbessern, können sie jetzt die Erfolge für jede Plattform separat sehen.

: Da die Nutzer und Nutzerinnen nun von mehreren Diensten importieren können, ist es wahrscheinlich, dass sie dasselbe Spiel auf mehreren Plattformen besitzen. Um die Verfolgung von Erfolgen zu verbessern, können sie jetzt die Erfolge für jede Plattform separat sehen. Liste ignorieren : Möchtest du nicht, dass Gamery bestimmte Spiele importiert? Die Ignorierliste wird geräteübergreifend synchronisiert, so dass der automatische Import über diese Spiele informiert wird.

: Möchtest du nicht, dass Gamery bestimmte Spiele importiert? Die Ignorierliste wird geräteübergreifend synchronisiert, so dass der automatische Import über diese Spiele informiert wird. Verhalten bei nicht übereinstimmenden Spielen : Spiele, die nicht mit der IGDB abgeglichen werden konnten, werden nicht mehr in die Bibliothek importiert, um Unordnung zu vermeiden. Man findet sie jetzt in den Importeinstellungen und kann sie bei Bedarf manuell erneut zuordnen. Nicht übereinstimmende Games werden automatisch hochgeladen, um sie für die Verwendung mit Smart Matching zu korrigieren.

: Spiele, die nicht mit der IGDB abgeglichen werden konnten, werden nicht mehr in die Bibliothek importiert, um Unordnung zu vermeiden. Man findet sie jetzt in den Importeinstellungen und kann sie bei Bedarf manuell erneut zuordnen. Nicht übereinstimmende Games werden automatisch hochgeladen, um sie für die Verwendung mit Smart Matching zu korrigieren. Besserer Auto-Import: Der Auto-Import wurde drastisch verbessert – User können nun den Auto-Import pro Import-Konto umschalten.

Alle neuen Funktionen finden sich in Version 2.6 von Gamery, das für iPhones und iPads ab sofort im deutschen App Store als kostenloses Update zum Download zur Verfügung steht. Im Durchschnitt kommt Gamery auf sehr gute 4,7 von 5 Sternen im App Store.