Roborock Q5 Pro+: Empfehlung für alle, die nur saugen wollen

Roborock ist eine Premium-Marke und bietet verdammt gute Saug- und Wischprodukte an. Ich bin Fan und bei mir Zuhause werkelt zum Beispiel noch der Roborock S7 MaxV Ultra aus Mai 2022. Ich sehe da noch keinen Bedarf für ein Upgrade. Solltet ihr auch mit einem Roborock liebäugeln und euch die Wischfunktion nicht wichtig sein, ist der Roborock Q5 Pro+ die wohl beste Wahl.

Der Roborock Q5 Pro+ (Amazon-Link) bietet unter anderem neuste Technik aus dem Top-Modell S8, hier kommt zum Beispiel die DuoRoller-Bürste zum Einsatz. Die zwei Vollgummibürsten können dabei besonders viel Schmutz aufnehmen, zudem wickeln sich keine Haare auf. Ansonsten bietet der Roborock Q5 Pro solide Spezifikationen. 5.500 Pascal Saugkraft ist ein richtig guter Wert zum Staubsaugen. Und genau das ist das Spezialgebiet des Roboters.

Absaugstation erleichtert die Arbeit

In der zugehörigen Absaugstation, die noch als kompakt zu bezeichnen ist, befindet sich ein 2,5 Liter großer Beutel, in dem der Staub und Schmutz aus der Staubkammer des Roboters gesammelt wird. Die Absaugung erfolgt automatisch und ihr müsst den großen Beutel nur noch selten tauschen. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass so ein Beutel auch mehr als 6 Monate hält, da der Schmutz über die Absaugung stark komprimiert wird. Ich Sparfuchs habe sogar mal einen vollen Beutel händisch ausgeklopft und nutze ihn immer noch.

Der Roborock Q5 Pro navigiert per LiDAR durch eure Wohnung. Da hier keine weiteren Extras zum Einsatz kommen, zum Beispiel eine Kamera, sollten kleine Gegenstände nicht auf dem Boden liegen, da Kabel oder Socken nicht über den Laser erkannt werden. Alle Einstellungen können in der sehr gut gemachten Roborock-App vorgenommen werden. NoGo-Zonen, Zeitpläne, Saugstärke und mehr.

Wer einen Saugroboter mit Absaugstation sucht, ist beim Roborock Q5 Pro+ an der richtigen Adresse. Eine Wischfunktion ist zwar vorhanden, allerdings muss man das Wischtuch immer manuell reinigen. Nice-to-have, mehr aber auch nicht. Daher gilt: Wer seine Wohnung von einem Roboter saugen lassen möchte, bekommt für aktuell 429 Euro den Helfer Roborock Q5 Pro+ günstiger. Sonst kostet das Modell 549 Euro.