Pitaka iPhone-Case: Limitierte „Red, White and Blue“-Sonderedition gestartet

Der Zubehör-Hersteller Pitaka bietet unter anderem hochwertige Cases für unsere liebsten iPhone-Geräte an und wartet immer wieder mit limitierten Sondereditionen auf. So auch jetzt geschehen mit einer ersten Künstler-Kooperation: Pitaka hat mit dem talentierten Künstler „anothermountainman“ mit dem bürgerlichen Namen Stanley Wong zusammengearbeitet und die neue „Red, White and Blue“-Serie aus Aramid- und Glasfaser vorgestellt.

„Hergestellt aus leichten, strapazierfähigen Materialien, die korrosions- und chemikalienbeständig sind, sind unsere Hüllen für eine lange Lebensdauer ohne Einbußen beim Stil konzipiert. Diese Kollektion markiert unseren ersten Schritt in Richtung hellerer Farbvarianten und bietet eine frische Interpretation unserer renommierten MagEZ Case 4 für die iPhone 15 Serie.“

So berichtet Pitaka in einer Nachricht an uns. Der Künstler Stanley Wong aka anothermountainman aus Hong Kong erlangte in der Vergangenheit internationale Bekanntheit durch seine „red-white-blue“-Serie, die laut seiner Aussage den „positiven Geist Hongkongs“ präsentieren soll und erstmals 2005 auf der 51. Biennale in Venedig gezeigt wurde. Wong gewann mehr als 600 lokale und internationale Preise für seine Arbeiten in Kunst, Design, Fotografie und Werbung.

Nur 1,15 mm dünn und mit MagSafe kompatibel

Für die Pitaka-Sonderedition wurde ein spezielles Jaquard-Webverfahren verwendet, das einzigartige Strukturen auf der Vorder- und Rückseite erzeugt, die aus zwei ineinander verschlungenen Lagen von Aramidfasern entstehen. In Kombination mit Glasfaser-Material entsteht ein langlebiges und korrosionsbeständiges Case, das das iPhone 15-Gehäuse nicht ausbleicht oder abnutzt.

Das MagEZ Case 4 in der „Red, White and Blue“-Sonderedition ist lediglich 1,15 mm dünn und mit einem Gewicht zwischen 19,1 und 22,6 Gramm auch extrem leicht. Auch eine MagSafe-Kompatibilität mit einem N52SH-Magneten und ein eingebauter NFC-Chip zur Überprüfung der Echtheit des Cases ist vorhanden. Eine erhöhte Metalllippe sorgt für den Schutz der rückseitigen Kameralinsen. Auf der Pitaka-Website ist die neue limitierte Sonderedition ab sofort in zwei Farbvarianten für das iPhone 15 Pro und Pro Max zum Preis von jeweils 79,99 Euro erhältlich. Der Versand ist kostenlos.