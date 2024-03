Darum hat Apple den Entwickler-Account von Epic Games gekündigt

Der Streit zwischen Apple und Epic Games geht in die nächste Runde. Eigentlich wollte Epic Games einen eigenen App Store entwickeln und mit iOS 17.4 in der EU bereitstellen, doch Apple hat den Entwickler-Account von Epic aufgekündigt. In einem Statement gegenüber US-Medien erklärt Apple:

Die ungeheuerliche Verletzung der vertraglichen Verpflichtungen von Epic gegenüber Apple veranlasste die Gerichte zu der Feststellung, dass Apple das Recht hat, „einzelne oder alle hundertprozentigen Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen und/oder andere Unternehmen unter der Kontrolle von Epic Games jederzeit und nach alleinigem Ermessen von Apple zu kündigen“. In Anbetracht des früheren und aktuellen Verhaltens von Epic Games hat Apple von diesem Recht Gebrauch gemacht.

In einem Schreiben teilt Apple die Gründe direkt an Epic Games mit und begründet die Kündigung damit, dass sich Epic „nachteilig unzuverlässig“ verhält. Apple sagt, es könne nicht sicher sein, dass Epic die Bedingungen des Apple Entwicklerprogramms in Zukunft einhalten werde. Epic Games wollte den schwedischen Entwickleraccount nutzen und einen eigenen App Store aufsetzen, um so Fortnite zurück in den App Store zu bringen. Daraus wird nun nichts.

Epic sieht schwerwiegenden Verstoß

In einer Pressemitteilung erklärte Epic, dass die Kündigung des schwedischen Entwicklerkontos durch Apple ein „schwerwiegender Verstoß“ gegen das Gesetz über digitale Märkte sei und „zeigt, dass Apple nicht die Absicht hat, echten Wettbewerb auf iOS-Geräten zuzulassen.“ Epic schreibt weiter: „Mit der Kündigung des Epic-Entwicklerkontos schaltet Apple einen der größten potenziellen Konkurrenten für den Apple App Store aus. Sie untergraben unsere Fähigkeit, ein lebensfähiger Konkurrent zu sein, und sie zeigen anderen Entwicklern, was passiert, wenn man versucht, mit Apple zu konkurrieren oder ihre unfairen Praktiken zu kritisieren.“

Der Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games wird wohl nie enden.