Anker Soundcore AeroFit Pro: Hier steckt nichts im Ohr

Erst am vergangenen Freitag haben wir euch ein neues Audio-Produkt von Anker vorgestellt, den Soundcore Boom 2 Lautsprecher. Heute gibt es erneut etwas auf die Ohren, denn wir haben uns auch die neuen Kopfhörer Soundcore AeroFit Pro (Amazon-Link) mit ihrem Open-Ear Design genauer angesehen – beziehungsweise angehört.

Mit den neuen Soundcore AeroFit Pro verfolgt Anker einen Trend, den wir in den vergangenen Wochen und Monaten schon bei anderen Herstellern gesehen haben, beispielsweise bei Bose. Die Kopfhörer werden in diesem Fall nichts ins Ohr gesteckt, sondern liegen nur auf. So werden Umgebungsgeräusche weiterhin durchgelassen.

Das Gegenteil von aktiver Geräuschunterdrückung

Es ist also quasi das Gegenteil von aktiver Geräuschunterdrückung – und das kann durchaus seine Vorteile haben. Wer etwa beim Joggen nicht auf Musik verzichten möchte, gleichzeitig aber noch etwas von seiner Umwelt mitbekommen möchte, für den könnten die Soundcore AeroFit Pro etwas sein. Oder wenn ihr einfach das Gefühl nicht mögt, euch etwas ins Ohr zu stecken. Ich persönlich habe bisher ganz gerne Knochenschall-Kopfhörer verwendet, wenn ich die längere Tour vom Büro mit dem Fahrrad nach Hause fahre.

Und hier könnten bald die Soundcore AeroFit Pro meine Begleiter sein, der erste Test ist jedenfalls recht positiv ausgefallen. Ab sofort könnt ihr die neuen Kopfhörer von Anker für 169,99 Euro bestellen, bei Amazon sind die Soundcore AeroFit Pro in vier verschiedenen Farben erhältlich. Zum Lieferumfang gehören neben den beiden Kopfhörern auch ein Ladecase und ein verstellbares Nackenband, das optional verwendet werden kann.

Bei den Soundcore AeroFit Pro kommt jedenfalls jede Menge Raketen-Technik zum Einsatz: Die Ohrbügel sind aus Titan-Memorydraht hergestellt und der 16,2 Millimeter große Audio-Treiber verfügt über eine titanbeschichtete Membran. Marketing, das kann Anker.

Tragekomfort und Klang der Soundcore AeroFit Pro von Anker

Der Tragekomfort ist aber tatsächlich sehr gelungen. Die Ohrbügel fühlen sich ein bisschen so an, als würde man eine Brille tragen. Und die Kopfhörer selbst, die ja auf den Ohren aufliegen, erinnern im ersten Moment ein bisschen an ein klassisches Telefon, das man sich ans Ohr hält. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie man es sonst anders beschreiben würde. Es steckt halt nichts im Ohr und es kann auch nichts herausfallen.

Auf jeden Fall ein spürbarer Unterschied zu den AirPods Pro, wenn man die Soundcore AeroFit Pro von Anker mal mit einem klassischen In-Ear-Kopfhörer vergleichen möchte. Der Klang ist absolut klar und auch Bass ist spürbar, insgesamt finde ich den Klang aber ein kleines bisschen Dumpf. Im direkten Duell mit den Knochenschall-Kopfhörern, die ich zuvor beim Radfahren verwendet haben, sind die Soundcore AeroFit Pro aber ein riesiger Sprung.

Auf jeden Fall empfehle ich euch nach der Bluetooth-Kopplung einen Blick in die Soundcore-App. Dort kann man unter anderem die Steuerung über die Taste am linken und rechten Ohrhörer anpassen, aber auch auf einen Equalizer zugreifen. Hier habe ich mich erst einmal für Spatial Audio mit „Kopfnachfolgung“ entschieden, was schon irgendwie beeindruckend klasse ist: Die Musik scheint immer von vorne zu kommen.

Ansonsten sind die technischen Daten absolut alltagstauglich. Dank IPX5-Zertifizierung sind Schweiß oder ein Regenschauer kein Problem, die Akkulaufzeit ist mit 14 Stunden extrem lang – plus über 30 Stunden als Reserve aus dem Ladecase. Aber eines sage ich auch ganz klar: Die Soundcore AeroFit Pro liefern ein ganz anderes Trage- und Klanggefühl, als man es von klassischen Kopfhörern kennt. Davon muss man sich einfach einen eigenen Eindruck verschaffen.

soundcore by Anker AeroFit Pro Open-Ear Kopfhörer, Ultra leicht, Bequem,... OPEN-EAR KOMFORT: Die AeroFit Pro Open-Ear-Kopfhörer verwenden ein unaufdringliches Design sowie Air Conduction Technology, um...

SAMTWEICH & STABIL: Die ergonomisch gestalteten Ohrbügel, hergestellt aus hochwertigem Titan-Memorydraht mit einer Dicke von 0,7 mm, passen sich der...

Als Alternative zu den 169,99 Euro teuren Pro-Modellen verkauft Anker auch noch die Soundcore AeroFit ohne Pro für 129,99 Euro. Hier ist die Audio-Qualität nicht ganz so hoch, auf Spatial Audio muss verzichtet werden. Auch das Nackenband gehört nicht zum Lieferumfang, zum ist die Akkulaufzeit etwas geringer.

149 Bewertungen soundcore by Anker, AeroFit Open-Ear Kopfhörer, Ultra bequemes Design, Sicherer... UNVERGLEICHLICHER KOMFORT: AeroFit Open-Ear-Kopfhörer sind leicht und kompakt, speziell für kleine Ohren optimiert. Sie passen sich mit zunehmender...

ZUVERLÄSSIGE UMGEBUNGSWAHRNEHMUNG: Bleibe auf dem Laufenden über deine Umgebung, wie öffentliche Verkehrsmittel, Ansagen und Autos. Dank den...