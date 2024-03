Bandwerk X: iPhone 15-Case jetzt in knalligem Orange erhältlich

Bandwerk ist für seine edlen Armbänder für die Apple Watch bekannt, bietet seit dem Start des iPhone 15 Pro aber auch ein hochwertiges Case für Apples Smartphone an. Die Bandwerk X Hülle habe ich schon für euch getestet und als sehr gut befunden, sie wird aus Leder und Aluminium gefertigt. Das iPhone-Case ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich, ab sofort könnt ihr auch die Variante „Shocking Orange“ kaufen. Der nicht ganz so kräftigte Farbton „Orange Pop“ ist weiterhin erhältlich.

Das Bandwerk X Case ist eine Kombination aus Leder, Aluminium, TPU, Polycarbonat und Mikrofaser. Support für MagSafe ist an Bord, dementsprechend könnt ihr das iPhone mit passenden Ladegeräten oder Zubehör verwenden. Auf der Rückseite gibt es einen Lederüberzug, das Material stammt aus der deutschen Gerberei Heinen. Das Kameramodul ist mit einem farblich passenden Aluminiumrahmen geschützt und leicht erhöht.

Das Kantenprofil ist rutschfest gestaltet, die Knöpfe ebenfalls aus Aluminium. Kleiner Dämpfer: Für den Action Button gibt es keinen Knopf, sondern nur einen Auslass. Optisch handelt es sich um ein wirklich schönes Case und seitdem Apple keine Lederhüllen mehr anbietet, muss man sich eben anderweitig umschauen, wenn dieses Material gewünscht ist.

Mit 65 Euro ist das Bandwerk X Case für das iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max nicht günstig, bietet meiner Meinung nach aber ein tolles Gesamtpaket. Die neue Farbe Shocking Orange ist ab sofort erhältlich.

Bandwerk X 65 EUR bei Bandwerk kaufen