Bandwerk X: Edles iPhone 15 Case aus Leder und Aluminium

Bandwerk ist bekannt für hochwertige und extravagante Armbänder für die Apple Watch, mit der neuen Bandwerk X-Serie gibt es erstmals auch tolle Cases für die neuen iPhone 15-Modelle. Das Bandwerk Performance Leather Case ist ab sofort verfügbar, wir konnten uns die 70 Euro teure Hülle schon genauer ansehen.

Das Performance Leather Case ist eine Kombination aus Leder, Aluminium, TPU, Polycarbonat und Mikrofaser. Das Case selbst bietet einen TPU-Stoßfänger sowie einen Polycarbonat-Rahmen, im Innern kommt weiches und recyceltes Mikrofaser-Futter zum Einsatz. Obwohl man das Innenfutter später nicht mehr sieht, gibt es hier zusätzlich ein schönes X-Muster. Integriert sind auch Magneten, das Case ist mit MagSafe und entsprechendem Zubehör kompatibel.

Die Rückseite bietet einen edlen Lederüberzug und ist somit auch wasserfest. Das Leder stammt aus der traditionsreichen deutschen Gerberei Heinen, die bereits 1891 gegründet wurde. Heinen legt sehr viel Wert auf eine umweltfreundliche und sozial verantwortungsbewusste Lederverarbeitung. Rückseitig gibt es um das Kameramodul zusätzlichen Schutz. Der passend zum Case eingefärbte Aluminium-Rahmen ist nicht nur optisch toll, sondern bietet auch einen Schutz für die Linsen selbst, da der Rahmen leicht erhöht ist.

Die Seiten sind mit einem rutschfesten Kantenprofil ausgestattet, die Knöpfe aus Aluminium gefertigt. Die Tasten lassen sich wirklich hervorragend bedienen, der Druckpunkt ist perfekt. Zudem schimmern die Knöpfe leicht, die in der passenden Farbe zum Case eingebaut sind. Etwas schade: Bei den Modellen für das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max gibt es keinen Aluminium-Knopf für den Action Button. Hier wurde einfach ein Loch gelassen. Und das ist in der Bedienung nicht ganz so intuitiv, eine blinde Bedienung in der Handtasche wird schwierig. Hier hätte man meiner Meinung nach zwingend für die Pro-Modelle einen zusätzlichen Schalter einbauen müssen. Dann wäre das Case wirklich perfekt.

Performance Leather Case kostet 70 Euro

Die Kombination der Materialen, die Qualität der Hülle und die optischen Anreize machen das Performance Leather Case von Bandwerk richtig spannend. Erhältlich ist das Case in den Farben Chocolate, Sage, Cookie, Orange Pop und Black Forest. Mit 70 Euro ist das Bandwerk Case kostenintensiv, das Konzept, die Umsetzung und das verwendete Material sind dafür aber auch Spitzenklasse.