Plant Apple Generative-KI-Features unter iOS 18?

Gerüchten zufolge plant Apple eine Implementierung generativer KI-Features auf seinen iPhones und iPads frühestens ab 2024. Das gibt zumindest Apple-Beobachter Jeff Pu an. Laut seinen Informationen werde Apple noch in diesem Jahr mehrere KI-Server errichten, deren Zahl im nächsten Jahr noch einmal erhöht werden soll. Bis Endnutzer die Funktionen nutzen können, dürfte es aber laut Pu noch eine Weile dauern.

Der Beobachter geht davon aus, dass Apple eine Mischung aus Cloud-basierter KI und sogenannter „Edge-KI“ anbieten wird, die mehr Datenverarbeitung auf dem Gerät beinhaltet. Da sich das Unternehmen nach Meinung von Pu dezidiert mit der Frage auseinandersetze, wie es Services gestalten könne, die die Privatsphäre der Nutzenden nicht kompromittieren, könnte es dem Analysten zufolge dauern, bis generative KI auch unter iOS verfügbar ist.

Verschiedene Beobachter der Szene bringen für ein mögliches Release immer wieder iOS 18 und iPadOS 18 ins Spiel, die im Laufe des nächsten Jahres veröffentlicht werden sollen. Da Apple seiner Konkurrenz in Sache KI aber immer noch hinterherhinkt, könnte es auch noch bis 2025 dauern, bis generative KI tatsächlich in den Betriebssystemen verbaut ist.

In einem Interview mit dem Forbes-Magazin sagte Apple-CEO Tim Cook kürzlich: „Wir arbeiten seit Jahren an generativer KI und haben viel dazu geforscht. Und wir werden das Thema sehr sorgfältig angehen und gründlich darüber nachdenken, denn wir sind uns der weniger guten Einsatzmöglichkeiten und der Probleme im Zusammenhang mit Voreingenommenheit, Halluzinationen und Co. bewusst.“

6GHz-Band für Apples Vision Pro

Und noch eine News aus dem Apple-Kosmos: Gestern hat die Federal Communications Commission das 6GHz Wi-Fi-Spektrum für Geräte mit niedrigem Energieverbrauch – zum Beispiel VR/AR-Brillen geöffnet (via MacRumors). Eine entsprechende Anfrage dazu hatte Apple gemeinsam mit Unternehmen wie Google, Meta und Microsoft bereits im Jahr 2019 gestellt.

Die von der FCC erteilte Zulassung gilt für Verbindungen mit kurzer Reichweite zwischen zwei Geräten, z. B. dem Vision Pro-Headset und einem iPhone oder einem fahrzeuginternen System wie CarPlay und einem iPhone. Theoretisch könnte Apples Vision Pro also ab sofort das 6GHz-Band nutzen. Unklar ist jedoch, ob die aktuelle Ausführung des Geräts dazu bereits in der Lage ist.

Titelfoto: MacRumors.