Erster Eindruck der Nanoleaf Smart Holiday Lichterkette

In den kommenden Wochen dürfte die neue Nanoleaf Smart Holiday Lichterkette im Handel erhältlich sein, wir konnten uns jetzt schon einen ersten Eindruck verschaffen. Zwar haben wir den Weihnachtsbaum noch nicht aus dem Karton geholt, trotzdem haben wir bereits einen Blick riskiert.

Die Nanoleaf Smart Holiday Lichterkette kostet 119,99 Euro und positioniert sich preislich damit einen Hauch über der Lichterkette von Govee. Gleich aus mehreren Aspekten würde ich dem Modell von Nanoleaf am Weihnachtsbaum aber den Vorzug geben. Warum genau? Das kann ich euch schnell erklären.

Nanoleaf Smart Holiday Lichterkette bietet bunte Farben und angenehme Weitöne

Da wäre zunächst einmal das klassische Lichterketten-Design mit den kleinen „LED“-Kerzen. Zudem hat die Lichterkette von Nanoleaf bei der gleichen Länge von 20 Metern deutlich mehr LEDs, nämlich 250 an der Zahl. Und diese sind sogar mit der besseren Technik ausgestattet: Während es bei Govee nur RGB gibt, sind in der Lichterkette von Nanoleaf zusätzlich auch kaltweiße und warmweiße LEDs verbaut. Das sorgt für deutlich hübschere Weißtöne.

Auch wenn Nanoleaf in der Produktbeschreibung von 250 addressierbaren LEDs spricht, ist das vielleicht nicht ganz korrekt. In der App gibt es nämlich keine Möglichkeit, einzelne LEDs gezielt anzusteuern, so wie es beispielsweise bei Govee oder Twinkly der Fall ist. Trotzdem gibt es vergleichbar viele Möglichkeiten, Szenen mit eigenen Farben und Animationen zu erstellen. Es ist aber auch schon eine ganze Ladung wirklich brauchbarer Weinachtsbaum-Szenen von Haus aus mit dabei.

Die Nanoleaf-App könnte etwas nutzerfreundlicher gestaltet sein

Eine echte Offenbarung ist die Nanoleaf-App meiner Meinung nach aber auch nicht. Für mich gibt es gleich mehrere Kritikpunkte: Ich möchte nicht unbedingt alle anderen HomeKit-Lampen auch in der Nanoleaf-App sehen. Das trägt jedenfalls nicht zur Übersichtlichkeit bei, die ohnehin schon stark am Limit ist. Zudem gibt es etliche wirklich schwache Übersetzungen und abgeschnittene Texte. Aus „Apple Home“ wird beispielsweise „Apple Startseite“ und statt mit „Speichern“ sind Buttons mit „S…rn“ beschriftet. Ebenfalls klasse: „Verbinden Sie Ihre Lichter mit Materie“.

Das bringt uns aber noch zu einer guten Nachricht: Die Nanoleaf Smart Holiday Lichterkette ist mit allen wichtigen Smart Home Systemen kompatibel, unter anderem auch mit dem neuen Standard Matter. Wie immer gilt aber auch in diesem Fall: Die Steuerung in Apples Home-App ist auf ein Minimum beschränkt: An, Aus, dimmen und einfarbige Szenen sind möglich.

Was vielleicht für die Installation noch ganz wissenswert ist: Die Nanoleaf Smart Holiday Lichterkette ist in zwei jeweils 10 Meter lange Stränge unterteilt, die man von der Mitte des Baums nach oben und unten verlegt. Das ist übrigens auch im Außenbereich möglich, denn das komplette Set verfügt über eine IP44-Zertifizierung.

Falls ihr nicht unbedingt auf das ganz krasse Blink-Blink von Twinkly und Govee scharf seid, dürfte die Nanoleaf Smart Holiday Lichterkette eine echt gute Alternative sein. Beim Listenpreis von 119,99 Euro geht bis Weihnachten ja vielleicht sogar noch etwas.