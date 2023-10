Govee startet weihnachtliche Lichterkette mit 30 Prozent Rabatt

Nachdem Philips Hue Anfang September die Rückkehr seiner smarten Lichterkette mit zwei neuen Varianten gefeiert hat und letzte Woche Nanoleaf seine erste Lichterkette für den Weihnachtsbaum vorgestellt hat, ist jetzt Govee an der Reihe.

Der asiatische Hersteller hat heute die Govee Christmas String Lights vorgestellt. Diese starten in zwei Längen: 10 Meter mit 100 LEDs bekommt ihr für 79,99 Euro, 20 Meter mit 200 LEDs kosten regulär 109,99 Euro. Bei diesem Preis bleibt es allerdings nicht.

Auf der Produktseite könnt ihr zum Start der Lichterkette einen 30 Prozent Gutschein erstellen. So reduziert sich der Preis der Govee Christmas String Lights mit 200 LEDs auf nur noch 76,99 Euro (Amazon-Link) – und damit liegt man sogar unter dem Preis der kurzen Lichterkette.

Das etwas andere Design

Was im Vergleich zur Konkurrenz auffällt: Govee setzt bei seiner Lichterkette nicht auf das klassische Design mit kleinen „Kerzen“, sondern integriert die LEDs direkt in das Lichtband. Was ist die schönere Lösung? Es ist wohl eine Frage des Geschmacks.

Am Weihnachtsbaum würde ich persönlich die klassische Variante bevorzugen, bei einem Einsatz an einer anderen Stelle finde ich das Design der Govee Christmas String Lights aber wohl gelungen. Wie seht ihr die Sache?

Die wichtigsten technischen Details der Govee Lichterkette

Die Lichterkette von Govee ist dank IP65-Schutz für den Einsatz im Außenbereich geeignet, das gilt auch für das Stecker-Netzteil. Die LED-Lichter haben einen Abstand von 10 Zentimetern und verfügen über RGB-Technik.

Damit lassen sich tolle bunte Farben kreieren, Schwächen gibt es aber naturgemäß bei Weißtönen. Denn ohne einzelne weiße LEDs werden die Farben zum Mischen der Weißtöne verwendet. Warmes Weiß hat so einen leichten Gelbstich und beim kalten Weiß kann man den Blau-Anteil deutlich erkennen. Die Resultate sind aus meiner Sicht okay. Am Ende einfach keine perfekte Lösung, hier sind Lichterketten mit RGBW-Technik überlegen.

Die App bleibt Govees großer Schwachpunkt

Der größte Kritikpunkt bei Govee ist weiterhin die App. Ja, natürlich gibt es etliche blinkende Animationen, die für einen kurzen Moment beeindruckend toll aussehen. Ja, man kann sein Licht auch zur Musik aufleuchten lassen. Und wer Lust und Laune hat, kann sogar jede LED einzeln ansteuern und eine Farbe auswählen.

Aber wie oft macht man das? Für mich wirkt die Govee-App weiterhin vollkommen überladen und wenig nutzerfreundlich. Es gibt zum Teil lustige Übersetzungen und Interpretationen, um mal eben einen schicken Farbverlauf mit zwei oder drei Farben nach Wahl zu erstellen, benötigt man aber eine Ausbildung. Was die Einfachheit der Nutzung angeht, bleibt die Lichterkette von Philips Hue mein Favorit.

Und preislich ist Govee bei der Lichterkette ebenfalls kein richtiger Kracher. Zum Vergleich: Die 20 Meter lange Twinkly Lichterkette mit 250 RGB-LEDs bekommt ihr derzeit bei Proshop im Angebot für rund 70 Euro inklusive Versandkosten – und das sogar mit HomeKit-Integration dank Firmware-Update.