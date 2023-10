Blackmagic Camera: Erstes großes Update auf Version 1.1 erschienen

Erst im letzten Monat haben wir über die Neuerscheinung im App Store, Blackmagic Camera (App Store-Link), berichtet. Die iOS-App lässt sich kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen und benötigt zur Installation neben 46 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 16.0 und ein Gerät mit A12 Bionic Chip oder neuer.

Der Hersteller Blackmagic ist normalerweise für die Videobearbeitung DaVinci Resolve, Digitalfilmkameras sowie Speicher- und Verarbeitungsprodukte für die Videoproduktion bekannt, wagt sich mit Blackmagic Camera nun aber auch in den Bereich der mobilen Anwendungen vor. Und das ist kein Wunder: In den letzten Jahren haben die Fähigkeiten der Smartphone-Kameras deutlich zugenommen, sogar ganze Kurzfilme sind schon mit den jeweils aktuellen Geräten aufgenommen worden.

Blackmagic Camera bietet für ambitionierte Videofilmer und -filmerinnen zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, darunter auch die Auswahl der Framerate, ein Histogramm, ISO-Werte, Weißabgleich, verschiedene Video- und Audioformate, eine manuelle Linsenauswahl, eine Option für externe Mikrofone, das Hinzufügen von 3D LUTs zum Simulieren von Film-Looks und vieles mehr.

Unterstützung für LOG-Feature der neuen iPhone-Generation

Nun hat das Team von Blackmagic ein erstes großes Update für die Blackmagic Camera-App im App Store veröffentlicht, die die Anwendung auf Version 1.1 anhebt. In dieser ist nun auch ein fehlerfreier Einsatz der LOG-Aufnahmefunktion auf den neuesten iPhone-Modellen möglich. Mit diesem Feature können Videoaufnahmen getätigt werden, deren Farbanpassung sich danach über sogenannte LUTs („Lookup Tables“) vornehmen lässt.

Zudem in Version 1.1 von Blackmagic Camera integriert wurde ein Support für Aufnahmen mit 23.98, 29.97 und 59.94 fps auf Geräten ab dem iPhone 14. Das Update unterstützt auch die externe Timecode-Synchronisierung mit Tentacle Sync E, die eine framegenaue Aufnahme mit mehreren iPhone-Kameras ermöglicht und die Bearbeitung von Multicam-Material in der Postproduktion erleichtert. Außerdem gibt es zusätzliche Unterstützung für die Objektivsteuerung Tilta Nucleus Nano und Nucleus M, die eine freihändige Steuerung von Zoom und Fokus ermöglicht, wenn die physische Kamera nicht in Reichweite ist.

Darüber hinaus kann man jetzt die Kameraausrichtung in den Blackmagic Camera-Einstellungen sperren, so dass sich die vertikale oder horizontale Ausrichtung unabhängig von der Kamerabewegung beibehalten lässt. Dies ist besonders hilfreich, wenn man mit dem iPhone 15 Pro und Pro Max direkt auf einem externen USB-C-Speicher aufzeichnet und die Kamera an einem Ausleger oder Jib befestigt ist.

Wie üblich gibt es mit dem Update auch die üblichen Performance-Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Im App Store gibt es für die Blackmagic Camera bisher sehr gute 4,4 Sterne von den Nutzern und Nutzerinnen.