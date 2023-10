Ugreen PowerRoam 2200 angesehen: Starke Powerstation startet mit Rabatt

Im Frühjahr haben wir euch die Powerstation Ugreen PowerRoam 1200 vorgestellt und ich habe die Station auf meiner Hausbaustelle regelmäßig im Einsatz, um mein iPhone und Mac aufzuladen, um einen Staubsauger zu betreiben und mehr. Nun folgt die nächstgrößere Station, die Ugreen PowerRoam 2200.

Die kleinen Stationen bis zu 1000Wh sind noch als portabel und tragbar einzustufen, alles darüber wird einfach echt schwer. Die Ugreen PowerRoam 2200 bietet 2048Wh, ist 25,5 Kilogramm schwer und misst 54 x 25 x 29 Zentimeter. Mit den zwei Tragegriffen lässt sich die Station zwar tragen, bei solch einem Gewicht ist das aber nur für kurze Strecken geeignet. Für einen besseren Transport gibt es ein Trolley mit dabei.

Und hier hat Ugreen einen guten Job gemacht und liefert einen hochwertigen Polybutylen-Wagen und nicht nur ein einfaches Klappgestell. Die vier Räder sind robust und der Teleskopgriff stark genug, damit man die Powerstation einfach ziehen kann. Die Station wird auf den Trolley gestellt und entsprechend dort verankert. Der Transport wird so merklich vereinfacht.

2300 Watt, 3500 Watt Spitzenleistung

Die Station bietet vier herkömmliche Steckdosen auf der rechten Seite, hier können Geräte mit bis zu 2300 Watt angeschlossen werden. Ein Wasserkocher, ein Kühlschrank, ein Elektrogrill und weitere Großgeräte können hier ohne Probleme betrieben werden. Kurzzeitig kann die Station auch 3500 Watt Spitzenleistung liefern.

Auf der Front zeigt ein Display alle relevanten Informationen an. Unter anderem die Ein- und Ausgangsleistung, mit kleinen Icons wird auch dargestellt, wenn der Lüfter aktiv ist oder eine Überlast droht. Direkt darunter gibt es vier USB-C Anschlüsse mit 145 Watt, 100 Watt und 2x 45 Watt. Hier lässt sich zum Beispiel ein MacBook Pro mit voller Power aufladen, andere Geräte wie Smartphone, Tablet, Bluetooth-Lautsprecher, Drohne und Co werden ebenfalls zuverlässig geladen. Und solltet ihr noch alte Geräte mit USB-A haben, zwei Anschlüsse stehen bereit.

Zusätzlich ist ein Anderson-Ausgangsport, zwei DC5521-Ausgangsports sowie ein 12V Port zum Anschluss im Auto verfügbar. Die Lampe ist ebenso auf der Front angebracht und kann auch blinken und ein SOS-Signal senden.

Übers Netz oder per Solar aufladen

Dank der PowerZip-Technologie lässt sich die Station per Netzkabel innerhalb von 50 Minuten auf 80 Prozent aufladen, für eine volle Aufladung werden 1,5 Stunden benötigt. Wird so schnell aufgeladen, springt der Lüfter an und die Station macht sich bemerkbar. Es gibt aber auch einen „Leise Modus“, bei dem die Eingangsleitung auf circa 500 Watt reduziert wird, dafür die Station flüsterleise arbeitet.

Wer die Sonnenenergie zur Aufladung nutzen möchte, kann Solarpanels an den zwei verfügbaren XT60 Eingängen anschließen. Im Lieferumfang gibt es gleich zwei Verteiler, mit denen man nicht nur zwei, sondern gleich sechs Solarpanels connecten kann, Kabel müssen aber nachgekauft werden. Jeder Port kann 600 Watt einspeisen, insgesamt könnt ihr also mit bis zu 1200 Watt per Solar laden. Entsprechende Solarpanels vorausgesetzt. Wer sich Gedanken um die Kompatibilität von Solarpanels und verschiedene Anschlüsse macht, sollte sich in diesen Artikel klicken.

LiFePO4 Akkus und App

Die Ugreen PowerRoam 2200 ist mit fortschrittlichen LiFePO4-Akkus ausgestattet und bietet bis zu 3000 Ladezyklen bei 80 Prozent Kapazität. Über die App-Anbindung, die per Bluetooth und/oder Wi-Fi erfolgen kann, können Daten abgerufen und Einstellungen vorgenommen werden. Unter anderen könnt ihr auch die Eingänge aktivieren oder deaktivieren, den leisen Modus einstellen, die Lampe steuern und mehr.

Zum Start für nur 1599 Euro

Zum Marktstart kann die Ugreen PowerRoam 2200 bis zum 31. Oktober für nur 1599 Euro statt 1999 Euro gekauft werden.