Anker Solix F3800: Neue Powerstation mit fast 4 kWh

Auf dem Markt der Powerstations wird es nicht langweilig. Falls ihr tatsächlich einen XXL-Akku in euren Alltag einbauen könnt, gibt es mittlerweile genug Alternativen – und es werden gefühlt jeden Tag mehr. Von Anker gibt es jetzt sogar eine XXXL-Variante, die über Kickstarter finanziert werden soll.

Die entsprechende Kampagne ist vor wenigen Minuten gestartet und wird aller Voraussicht nach erfolgreich verlaufen. Im Fokus steht die Anker Solix F3800 Powerstation mit einer Kapazität von 3.840 Kilowattstunden.

Günstig wird die Sache leider nicht, auch wenn es im Rahmen der Kickstarter-Kampagne ordentliche Rabatte auf den späteren Listenpreis geben wird. Es gibt „Super Early Bird“-Rabatte von 45 Prozent (200 Stück verfügbar) beziehungsweise einen „Early Bird“-Discount von 35 Prozent (1.000 Stück) auf den regulären Preis von 3.999 US-Dollar. Optional gibt es die Rabatte auch auf ein Bundle bestehend aus einem Anker Solix F3800 und einem Zusatz-Akku, das regulär 6.499 US-Dollar kosten soll.

Reicht euch ein Zusatz-Akku nicht? Bis zu sechs Stück können an eine Powerstation angeschlossen werden, um die Kapazität auf bis zu 26.880 Kilowattstunde zu erhöhen. Die Ausgangsleistung beträgt in jedem Fall bis zu 6.000 Watt, selbst ein Elektroauto könnte man so mit Notstrom besorgen und aufladen.

Aufgeladen wird die Anker Solix F3800 Powerstation über Solareingang mit bis zu 2.400 Watt Leistung, über die Steckdose sind sogar 2.900 Watt Leistung drin. Kombiniert man beide Methoden, kann der Akku in einer Stunde auf 80 Prozent aufgeladen werden.

Und welche Anschlüsse gibt es? Die Powerstation bietet fünf AC-Ausgänge, fünf USB-Anschlüsse und einen 12-Volt-Anschluss im Zigaretten-Anzünder-Format.