Aufladbare AirTag-Karte jetzt direkt bei Amazon bestellen

Zu Beginn des Sommers haben wir euch den Seinxon Wallet Finder bereits ausführlich vorgestellt, am besten kann man das Gadget als AirTag-Karte bezeichnen. Bisher konnte der Seinxon Wallet Finder ausschließlich über den Hersteller-Shop bestellt werden, die Versanddauer war mit mehreren Wochen schon recht lang.

Nun gibt es in dieser Hinsicht aber gute Neuigkeiten: Mit dem Pro Max Modell gibt es den ersten Seinxon Wallet Finder jetzt direkt bei Amazon – mit schneller Prime-Lieferung innerhalb weniger Tage. Und auch der Preis stimmt: 33,99 Euro werden aufgerufen. Wenn ihr den 2 Euro Coupon auf der Produktseite aktiviert, zahlt ihr am Ende sogar nur 31,99 Euro (Amazon-Link).

Anmerken muss ich an dieser Stelle, dass es sich um den Seinxon Wallet Finder Pro Max handelt, der mit einem zusätzlichen RFID-Schutz ausgestattet ist und damit auch andere Karten in eurem Portemonnaie „schützt“. Diese Variante kostet direkt beim Hersteller 35,95 Euro – plus Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro.

Das erwartet euch beim Seinxon Wallet Finder

Der Seinxon Wallet Finder ist nur etwas dicker als zwei EC-Karten und passt damit perfekt in ein Portemonnaie. Im Inneren steckt AirTag-Technik, im Verlustfall kann so das „Wo ist?“-Netzwerk von Apple genutzt werden, um das Portemonnaie schnell wieder zu finden.

Im Vergleich zum AirTag muss man nur auf die Nahdistanzortung verzichten, das gilt allerdings für alle Drittanbieter-Produkte. In Bluetooth-Reichweite kann man die Karte aber klingeln lassen, um sie zu finden.

Im Vergleich zur Konkurrenz von Anker und Chipolo punktet Seinxon bei seinem Wallet Finder mit einem integrierten Akku, der sechs Monate lang hält und einfach aufgeladen werden kann. Ein kleiner Adapter mit USB-C-Anschluss liegt im Lieferumfang bei und sorgt dafür, dass diese AirTag-Alternative nicht zum Wegwerf-Produkt wird.