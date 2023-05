Ugreen PowerRoam im Test: Derzeit noch mit 200 Euro Rabatt

Powerstations, also besonders große Akkus mit echten Steckdosen, gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Auch Ugreen, ein uns bestens bekannter Hersteller für Ladegeräte und Ladekabel, mischt seit rund einem Monat auf diesem Gebiet mit. Mit der PowerRoam 600 und PowerRoam 1200 gibt es ein kleines und ein großes Modell, die von zwei Solarmodulen mit 100 und 200 Watt Leistung flankiert werden.

Überblick über die aktuellen Angebote

Aktuell bekommt ihr die Produkte im Angebot noch etwa günstiger. Das größere, 200 Watt starke Solarmodul kostet derzeit beispielsweise nur 297,48 statt 439,99 Euro. Da es sich um einen universellen Anschluss handelt, könnt ihr aber auch faltbare Module anderer Hersteller anschließen. Alternativ lassen sich die Powerstations aber auch über eine Steckdose aufladen.

Bei den beiden Powerstations könnt ihr aktuell auf der jeweiligen Produktseite einen Rabattgutschein in Höhe von 200 Euro aktivieren. Der Preis der Ugreen PowerRoam 600 reduziert sich so auf 599,99 Euro, während die PowerRoam 1200 für 999,99 Euro zu haben ist. Für unseren Test haben wir von Ugreen die größere Powerstation zur Verfügung gestellt bekommen, die folgenden Angaben beziehen sich also auf dieses Modell.

Diese Anschlüsse bietet die Ugreen PowerRoam 1200

Bis zu neun Geräte können mit dem PowerRoam 1200 gleichzeitig aufgeladen werden. Im Fokus stehen hier sicherlich die beiden klassischen AC-Steckdosen. Darüber hinaus gibt es drei Auto-/DC-Steckdosen sowie zwei klassische USB-A-Ports und zwei USB-C-Anschlüsse. Letztere können bis zu 100 Watt Leistung liefern.

Verbaut ist ein LiFePO4-Akku, was sehr erfreulich ist. Im Vergleich zu klassischen Akkus haben diese eine höhere Lebensdauer, sind also die bessere Investition für die Zukunft. Der Hersteller verspricht eine „6-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien“, selbst nach 10 Jahren und 3.000 Ladezyklen soll die Kapazität noch bei 80 Prozent liegen. Nach 6.000 Zyklen erwartet man eine Restkapazität von 60 Prozent.

Die LiFePO4-Batterie im Inneren hat eine Kapazität von 1.024 Wattstunden, angeschlossen an einer Steckdose dauert die Aufladung rund eine Stunde. Bei der Verwendung von Solarmodulen braucht man je nach Leistung natürlich deutlich länger, zudem ist man hier von Umwelteinflüssen anhängig.

Das Zusammenspiel mit einem Balkonkraftwerk

Das Zusammenspiel mit einem Balkonkraftwerk ist, anders als bei der Lösung von Zendure, nicht vorgesehen. Hier arbeitet man eher „manuell“. Bevor ich Strom an den Netzbetreiber verschenke, kann ich den Ugreen PowerRoam zur Mittagszeit an die Steckdose anschließen, um den Akku aufzuladen. Leider lässt sich die Ladeleistung nicht ordentlich einstellen, beispielsweise auf einen Wert von 300 Watt. Es wird quasi immer mit maximaler Leistung aufgeladen.

Zudem haben aktuelle Powerstations ein generelles Problem: Sie können die gespeicherte Energie nicht in das Hausnetz einspeisen. Man muss also aktiv Geräte zur Stromversorgung anschließen. Das ist bei anderen Herstellern momentan aber nicht anders.

Die maximale Leistung im Fokus

Die Ugreen PowerRoam 1200 liefert im Normalbetrieb bis zu 1.200 Watt Leistung, im Turbo-Modus sind sogar bis zu 2.200 Watt und Leistungsspitzen bis zu 3.000 Watt drin. Wenn man beispielsweise ein Wasserkocher anschließt, bringt das die Powerstation von Ugreen nicht gleich aus dem Konzept, auch wenn kurzzeitig mehr als 2.000 Watt gefordert werden.

Was ich spannend finde: Wird die maximale Leistung überschritten, wird die Ausgangsleistung reguliert. Der Wasserkocher ist hier ein gutes Beispiel: Im Zweifel bekommt er weniger Leistung und braucht etwas länger. Das ist aber bei weitem besser, als wenn sich die Powerstation abschalten würde. Bei Leistungen über 800 Watt springt übrigens ein Lüfter an, der aber ziemlich entspannt klingt.

Sämtliche Leistungsdaten, egal ob Eingang oder Ausgang, lassen sich dabei über das helle Display an der Vorderseite des Geräts ablesen. Dort könnt ihr auf die Restlaufzeit ablesen. Alternativ werden die Daten auch an die Ugreen-App gesendet, wo ihr noch einige weitere Optionen abfragen könnt.

Diese Optionen gibt es in der Ugreen-App

In der Ugreen-App können alle aktuellen Daten ablesen werden, außerdem kann man die verschiedenen Ein- und Ausgänge ganz bequem steuern. Es lohnt sich aber auch ein Blick in die Einstellungen, denn dort gibt es einige spannende Optionen.

Empfehlen kann ich beispielsweise den Leise-Modus, insbesondere wenn man den Ugreen PowerRoam 1200 nicht unbeaufsichtigt aufladen möchte. Hier wird die Ladeleistung ein kleines bisschen gedrosselt, so dass der Lüfter nicht mit voller Leistung laufen muss. Ich vermisse hier, wie oben bereits erwähnt, nur eine manuelle Leistungssteuerung. Vorhanden ist dagegen eine Kindersicherung und auch eine Option zum Ausschalten der Tastentöne.

Das Fazit: Ein guter erster Wurf

Dafür, dass die beiden PowerRoam-Modelle die ersten Powerstations von Ugreen sind, hat der Hersteller ziemlich viel richtig gemacht. Die Verarbeitung passt, die Technologie stimmt und auch bei der Leistung kann man nicht meckern.

Klasse wäre, wenn einige Optionen, wie etwa der Leise- oder Turbo-Modus, auch direkt am Gerät gesteuert werden können. Gleichzeitig könnte auch die App noch ein paar spezielle Extras vertragen.

Die größte Frage ist am Ende aber wohl, wie man eine solche Powerstation in seinen Alltag integrieren kann und welchen Nutzen man davon hat. Diese Frage kann ich definitiv nicht pauschal beantworten.