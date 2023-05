Balkonkraftwerk mit Speicher: Erste Eindrücke des Zendure SolarFlow Systems

Zunächst war ich ja noch ein bisschen skeptisch, aber je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto spannender finde ich die Lösung, die Zendure mit seinem SolarFlow-System verfolgt. Es handelt sich um ein Akku-System für alle üblichen Balkonkraftwerke. Jetzt gibt es die ersten Eindrücke von SolarFlow in einem YouTube-Video.

Das Ziel: Die Grundlast möglichst lange abdecken

Das vorrangige Ziel eines Balkonkraftwerks ist es ja, den Grundbedarf an Strom zu decken. Alles was darüber hinaus geht, insbesondere Verbrauche wie Waschmaschine, Trockner oder Spülmaschine, brauchen ohnehin zu viel Strom. Bei mir Zuhause liegt der recht hohe Grundbedarf zwischen 200 und 250 Watt.

Wenn nun mittags die Sonne scheint und keine Wolke am Himmel zu sehen ist, erziele ich mit meinem Anker Solix Balkonkraftwerk locker 600 Watt Leistung, dank der beiden 440 Watt Module wäre sicherlich noch etwas mehr drin. An guten Tagen produziere ich bis zu 5 Kilowattstunden, mehr als 2 Kilowattstunden werden davon aber verschenkt.

Der PV-Hub des Zendure SolarFlow verfügt über zwei Eingänge von Solarmodulen mit jeweils 400 Watt. Vom PV-Hub führt ein Ausgang zur den Akkus, bis zu vier Batterien können hier einfach zusammengesteckt werden, um bis zu 4 Kilowattstunden zu speichern. Zudem gibt man in der Zendure-App an, wie viel Strom über zwei handelsübliche Solarkabel an den bestehenden Wechselrichter abgegeben werden sollen.

Diese Menge sollte man an die Grundlast anpassen, bei mir also beispielsweise 200 Watt – mit Zeitplänen und auf Wunsch auch eine Batterie-Priorisierung sind hier einige Einstellungen möglich. Sollten die Solarmodule mehr als die eingestellten 200 Watt generieren, werden die Akkus geladen. Liefert die Sonne weniger Strom, wird der Akku entleert und die Grundlast so abgedeckt.

Spannend: Zwei der vier Eingänge am Wechselrichter bleiben frei, da der PV-Hub von Zendure ja nur mit einem Strang angeschlossen wird. Theoretisch könnte man so ein drittes Solar-Modul direkt am Wechselrichter anschließen, mit dem dann tagsüber Strom generiert wird.

Erste Eindrücke im Video von Planeo

Der deutsche Online-Shop Planeo hat das Zendure SolarFlow System jetzt ganz frisch ins Portfolio aufgenommen und auch schon ein ausführliches YouTube-Video angefertigt, in dem die einzelnen Komponenten des Systems vorgestellt und die Funktionsweise erklärt wird. Schaut doch einfach mal rein, wenn euch der Batteriespeicher für das Balkonkraftwerk interessiert.