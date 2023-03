Anker Solix RS40P: Erste Eindrücke des neuen Balkonkraftwerks

Zumindest hier bei uns in Bochum regnet es heute den ganzen Tag. Eine perfekte Gelegenheit also, einen ersten ausführlicheren Blick auf die neuen Balkonkraftwerke von Anker zu werfen. Diese können seit rund zwei Wochen direkt beim Hersteller bestellt werden und sind ab 989 Euro (zum Shop) erhältlich.

Zur Auswahl stehen zwei verschiedene Modelle. Der Lieferumfang ist im Prinzip identisch, Unterschiede gibt es nur bei den jeweils zwei Solar-Panelen. Das günstigere Set Solix RS40 kostet 989 Euro und kommt mit klassischen PERC Modul und einer Effizienz von 21,3 Prozent. Für 1.389 Euro bekommt ihr das Solix RS40P Balkonkraftwerk. Hier verspricht Anker eine Effizienz von 22,7 Prozent und eine auf den Produktfotos komplett schwarze Front – die einzelnen kleinen Solarmodule sind dann aber doch deutlich zu erkennen.

Beide Modelle sind mit Halterungen zur Montage an einer Balkonbrüstung oder flach auf dem Boden ausgestattet, enthalten einen Wechselrichter mit einer maximalen Leistung von 600 Watt sowie die für die Installation notwendigen Kabel. Außerdem ist die Lieferung per Spedition zu euch nach Hause im Kaufpreis enthalten und ein Ladegerät oder eine Powerbank von Anker gibt es als Geschenk dazu.

So viel kostet ein Balkonkraft anderer Hersteller

Klar ist: Macht ihr euch selbstständig auf die Suche nach den benötigten Teilen, nehmt möglicherweise sogar das eine oder andere Angebot mit, dann kommt ihr sicherlich deutlich günstiger davon. Auch Komplett-Pakete anderer Hersteller sind preislich etwas unter der Lösung von Anker angesiedelt. Für eine selfPV-Anlage bei GreenAkku.de werden mit dem Montagepaket Aufständerung und Versand rund 850 Euro fällig.

Neben der Gewinnung von grünem Strom dürfte es am Ende ja auch das Ziel sein, Geld zu sparen. Bei einem Strompreis von 35 Cent pro Kilowattstunde und einem zu erwartenden Ertrag des Balkonkraftwerks von rund 500 Kilowattstunden im Jahr habt ihr die Kosten bei der Lösung von Anker innerhalb der nächsten 5 bis 6 Jahre wieder reingeholt.

Spannend in dieser Hinsicht: Anker bietet euch je nach Modell mindestens 12 Jahre Herstellergarantie und eine Leistungsgarantie von mindestens 25 Jahren. Die Nutzungsdauer ist also wirklich recht lang.

Die Installation des Anker Solix RS40P Balkonkraftwerks

Die Lieferung per Spedition hat bei mir in Bochum reibungslos funktioniert. Terminabsprache und Lieferung durch den Fahrer waren absolut vorbildlich. Einstellen müsst ihr euch auf insgesamt vier Pakete: Die zwei riesigen Solar-Panele (rund 170 x 113 x 3 Zentimeter) sowie zwei eher üblichere Pakete mit den Halterungen und dem Wechselrichter samt Kabeln.

Die Montage ist entweder an einer Balkonbrüstung oder flach auf dem Boden möglich, letztgenannte Variante wurde von mir gewählt. Immerhin hat sich das Flachdach auf meinem Reihenhaus dazu wunderbar angeboten. Da ich hier aber nicht in die Dachpappe bohren kann, mussten wir zusätzliches Material zur Befestigung heranschaffen. Jedes Solar-Panel sollte mit mindestens 70 Kilogramm beschwert werden. Wir haben uns für vier große Randsteine mit einem Gewicht von jeweils 50 Kilogramm entschieden, um die Halterungen festzuschrauben.

Auch wenn die Übersetzung an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht ganz perfekt ist, ist der Aufbau keine große Hürde – wobei man schon mindestens zu zweit sein sollte. Alle wichtigen Schrauben und sogar das passende Werkzeug sind im Lieferumfang enthalten. Wir haben lediglich die zusätzlichen Schrauben und Dübel zur Montage auf den Randsteinen besorgen müssen.

Die Halterung ist schnell zusammengesetzt und erlaubt einen Neigungswinkel zwischen 30 und 45 Grad. Und auch beim Anschließen des Wechselrichters mit den vier langen Kabeln kann man nichts falsch machen: Sämtliche Anschlüsse sind so gestaltet, dass man sie nur richtig einstecken kann. Vom Wechselrichter aus führt dann ein fünf Meter langes Schuko-Kabel bis zu eurer Steckdose. Selbst mit wenig handwerklichem Geschick bekommt man das alles selbst hin.

So kommt der Wechselrichter von Anker in euer WLAN

Ist alles angeschlossen und die Sonne zeigt sich ein wenig, nimmt das Anker Solix RS40 Balkonkraftwerk sofort den Betrieb auf und erzeugt Strom. Wie viel genau, das könnt ihr zum Beispiel mit der Anker-App herausfinden. Über sie kann der Wechselrichter mit dem heimischen WLAN verbunden werden. Hier bin ich nur bei einem Menü etwas ins Straucheln geraten, als ich nicht direkt erkannt habe, dass man die einzelnen Punkte einer Checkliste manuell abhaken muss.

In der Anker-App können dann verschiedene Daten abgelesen werden. Ganz oben seht ihr den aktuell gewonnenen Strom, darunter die Daten über die komplette Lebensdauer hinweg. Detaillierter wird es in der Grafik darunter, denn hier kann zwischen Tag, Woche, Monat und Jahr gewechselt werden. Tragt ihr euren aktuellen Strompreis ein, zeigt die Anker-App euch sogar den (theoretischen) Gewinn an.

Viel mehr gibt es in der Anker-App bisher nicht zu entdecken. Ich hoffe allerdings sehr, dass sich daran noch etwas ändern wird. In meinem Kopf schwirren jedenfalls schon zahlreiche Ideen umher. Angefangen von einem Export der Daten per CSV-Datei bis an die Anbindung an andere Smart Home Systeme. Fantastisch wäre es, wenn Anker noch weiteres Zubehör anbieten würde. Etwa eine smarte Steckdose, die automatisch aktiviert wird, wenn genug Solarenergie erzeugt wird. Oder vielleicht sogar einen großen PowerHouse-Akku, der die gewonnene Energie speichern kann.

Dieses Problem haben aktuell noch alle Balkonkraftwerke

Im Gegensatz zu großen PV-Anlagen mit Akku haben die Balkonkraftwerke auf dem Markt nämlich noch ein Problem: Nutzt ihr den aktuell gewonnenen Strom nicht selbst, wird er in das öffentliche Stromnetz eingespeist und eurem Netzbetreiber geschenkt.

Bei mir Zuhause liegt der Basis-Verbrauch, also beispielsweise nachts oder wenn wir unterwegs sind, bei rund 250 Watt – dem großen Kühlschrank oder zahlreichen Smart Home Geräten sei dank. Generiert das Anker Solix Balkonkraftwerk mehr Strom, bringt mir das aktuell nur etwas, wenn weitere Verbraucher laufen.

Aus diesem Grund habe ich eines der beiden Module auch nicht nach Süden ausgerichtet und mit 30 Grad auch den geringsten Winkel eingestellt. Auf dem Flachdach konnte ich ein Solar-Panel etwas nach Westen ausrichten, um mehr von der Sonne am Nachmittag und Abend einfangen zu können. So entgeht mir vielleicht die maximale Leistung am Mittag, dafür liefert das Balkonkraftwerk zu späterer Stunde noch etwas mehr Energie – die wir dann im besten Fall selbst verbrauchen.

Wie groß die Einsparung am Ende wirklich sein wird, kann ich aktuell noch nicht sagen. Nach ein paar sonnigen Tagen in der vergangenen Woche war es nun äußerst trist. Ich bleibe beim Thema Balkonkraftwerk aber auf jeden Fall am Ball – ich bin schon gespannt, welche Daten ich euch im Herbst liefern kann.