Google Home: iOS-Version unterstützt ab iOS 16.5 auch Matter-Geräte

Googles neue Home-App verlässt den Status der einladungsbasierten öffentlichen Preview und wird ab dem heutigen 11. Mai für alle verfügbar sein. Das gab das Unternehmen am Mittwoch auf der Google I/O 2023 bekannt (via The Verge). Die App zur Steuerung des intelligenten Zuhauses wurde komplett überarbeitet. Dazu gehört unter anderem eine neue Registerkarte „Favoriten“, eine verbesserte Kamera-Schnittstelle, Unterstützung für dutzende neuer Gerätetypen und mehr Steuerelemente für bestehende Geräte. Außerdem kann man nun ein iPhone verwenden, um Matter-Geräte in Google Home einzurichten.

Vor allem für Personen im Apple-Ökosystem dürfte die letztgenannte Neuerung interessant sein. In der letzten Woche hatte Amazon bereits eine Thread-Kompatibilität eingeführt, nun folgt Google mit einer kompletten Plattform-Unterstützung des neuen Smart Home-Standards Matter.

Google war einer der Hauptakteure bei der Entwicklung des Standards, hat aber seit der Einführung von Matter im letzten Jahr die Unterstützung langsamer als andere vorangetrieben. Mit der Einführung von iOS 16.5 lässt sich nun jedes Matter-Gerät mit jeder Smart Home-Plattform-App auf jedem Smartphone einrichten. Zuvor konnten iOS-Geräte nur die Apple Home- oder Samsung SmartThings-App verwenden, um Matter-Geräte zu einem Heimnetzwerk hinzuzufügen.

Verzögerung bei Integration von Nest-Kameras

Das Update der Google Home-App (App Store-Link) hält leider auch schlechte Nachrichten bereit: Google hat die älteren Nest-Kameras noch nicht vollständig in die neue App integriert. Nur die Nest Cam Indoor- und Nest Cam Outdoor-Modelle der ersten Generation erhalten eine vollständige Integration in die neue App – allerdings erst im Juli und nur in der Preview-App. Die Nest IQ Cams, die Nest Hello Türklingel und die Kamera im Nest Hub Max müssen indes noch warten, bis sie an der Reihe sind.

Die neue Google Home-App ist jetzt in fünf Registerkarten unterteilt, beginnend mit einer neuen und vollständig anpassbaren Registerkarte „Favoriten“. Zu den Favoriten können Kameras, Lichter, Schlösser, Thermostate – jedes Gerät, das man im eigenen Zuhause hinzufügen kann – sowie alle Aktionen und Automatisierungen, die man eingerichtet hat, gehören. Kameras, die hier platziert werden, öffnen sich zu einer Live-Ansicht, und der Gerätestatus – wie etwa Ein/Aus oder verriegelt/unverriegelt – ist ebenfalls leicht einseh- und steuerbar, so dass man einen sofortigen Überblick über die Vorgänge im Haus bekommt. Darüber hinaus gibt es neue Tabs für alle Geräte, Automatisierungen und Aktivitäten. Eine aktualisierte Version der Home-App für Tablets soll außerdem im Juni veröffentlicht werden und erstmals auch das Hochformat unterstützen.

