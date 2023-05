Wetterstatus für Netatmo liefert per Update noch mehr Details

Die Netatmo Wetterstation ist ein Phänomen. Vor Jahren vorgestellt und kaum Updates erhalten, ist die Station ein Dauerbrenner. Auch ich habe die Station Zuhause im Einsatz und bin damit sehr zufrieden. Insofern ihr die Wetterdaten hübsch aufbereitet haben wollt, könnt ihr einen Blick auf die App Netatmo Wetterstatus für Netatmo (App Store-Link) werfen, die per Update noch einmal mehr Details bietet.

Version 1.2: Das ist neu

Der angezeigte Zeitraum für Diagramme kann nun mit Vor- und Zurück-Buttons oder über einen Kalender ausgewählt werden.

Regen wird nun als Balkendiagramm dargestellt und es wird die gesamte Regenmenge im gewählten Zeitraum angezeigt.

Moduldetails wie Funksignal, Batteriestand, Modell und Firmware können jetzt angezeigt werden.

Diagramme können vergrößert dargestellt werden.

In der Übersicht wird nun ein Batterie-Symbol angezeigt, wenn der Batteriestand eines Moduls unter 35 Prozent sinkt.

Weiterhin stehen Sperrbildschirm-Widgets für Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und CO₂ zur Auswahl bereit, ebenso kann man in der App alle Messwerte schnell einsehen. Besonders spannend finde ich die Auswertungen als Diagramm, hier kann man sich die Messwerte einzelner Sensoren für Tag, Woche, Monat oder Jahr ansehen. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxid (CO₂), Lautstärke, Regenmenge, Windgeschwindigkeit und -richtung werden unterstützt.

Wetterstatus für Netatmo kann kostenlos geladen und genutzt werden, in der Pro-Version gibt es dann auch Zugriff auf Wochen-, Monats- und Jahresdiagramme am iPhone sowie Zugriff auf alle Daten und Werte der Zusatzmodule auf der Apple Watch. Ein Jahr kostet 4,99 Euro, optional kostet der Einmalkauf 23,99 Euro. Wenn ihr eine Wetterstation von Netatmo im Einsatz habt, probiert die App einfach mal aus. Auch die kostenlose Variante bietet einen schnellen Blick auf alle Werte, was die offizielle Netatmo-App vermissen lässt, da diese doch etwas verschachtelt ist.