YouTube: Erste Hinweise auf Werbeblocker-Verbot

Das beliebte Videoportal YouTube (App Store-Link) plant offenbar, gegen Werbeblocker auf der eigenen Plattform vorzugehen. Das Unternehmen scheint derzeit eine neue Popup-Nachricht zu testen, in der Nutzer und Nutzerinnen darauf hingewiesen werden, dass Werbeblocker auf YouTube nicht erlaubt sind. Die User werden aufgefordert, ein YouTube-Premium-Abonnement abzuschließen, um somit Werbung zu vermeiden.

Entdeckt hatte das Popup ein YouTube-User, der die Nachricht bei Reddit veröffentlichte und um Verifizierung von anderen Reddit-Nutzern und -Nutzerinnen bat. Scheinbar werden noch nicht viele Personen mit dem Popup konfrontiert, allerdings regt sich in den Kommentaren im Subreddit großer Widerstand und Unverständnis für die möglicherweise geplante Aktion von YouTube.

„Es ist ein Wettlauf zum Tiefpunkt. Je mehr Werbung eingeblendet wird, desto mehr Leute verwenden einen Werbeblocker. Die verbleibenden Zuschauer ohne Adblock werden mit noch mehr Werbung konfrontiert, um die verlorenen Werbeeinnahmen aufzufangen. In einem Jahr wird es nur noch Werbung geben.“

So beschreibt ein User namens zanzebar bei Reddit den möglichen Ausgang. Gegenwärtig ist es allerdings noch unklar, ob YouTube den Test jemals auf eine breitere Nutzerbasis ausweiten wird. Schon in der Vergangenheit hatte Google als Mutterkonzern von YouTube aber bereits Maßnahmen ergriffen, um Adblocker zu stoppen: Diese konzentrierten sich jedoch vornehmlich auf den Google Play Store und den eigenen Browser Google Chrome.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik an der Unverhältnismäßigkeit der Werbeeinblendungen bei YouTube, selbst bei nur kurzen Videoclips. In vielen Fällen heißt es, zwei Werbeblöcke vor dem Start des Videos über sich ergehen zu lassen, ohne diese vorzeitig überspringen zu können. Bei längeren Videos wird zudem immer wieder zwischendurch Werbung eingeblendet.

Mit der Blockierung von Adblockern will YouTube offenbar das eigene YouTube Premium-Abonnement weiter vermarkten und erhofft sich dadurch zusätzliche Einnahmen. Auch dürften damit beliebte Drittanbieter-Apps, die Werbung wirkungsvoll blockieren, ausgehebelt werden.

Welche Erfahrungen habt ihr mit Werbung bei YouTube gemacht? Nutzt ihr einen Adblocker oder habt ihr YouTube Premium abonniert? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.

Screenshot: sazk100/Reddit.