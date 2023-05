Ivory: Mastodon-Client bekommt Safari-Erweiterung und und neue Icons spendiert

Das dezentrale soziale Netzwerk Mastodon wächst und gedeiht. Das kleine Entwicklerteam von Tapbots hat nach der API-Sperre durch Twitter die eigene Arbeit am eigenen Twitter-Client Tweetbot gänzlich eingestellt und konzentriert sich nun voll und ganz auf die Entwicklung der Mastodon-App Ivory (App Store-Link), die Ende Januar dieses Jahres im App Store erschienen ist.

Auch bei mir ist der Client für iPhone und iPad täglich im Einsatz, so unter anderem, um Beiträge für unseren appgefahren-Account @appgefahren@techhub.social zu posten. Mittlerweile ist auch schon eine Mac-Version von Ivory in Arbeit, die Alphaversion war über Apples TestFlight allerdings binnen weniger Minuten ausgebucht. Ivory ist rund 108 MB groß und benötigt zur Installation auf iPhones und iPads mindestens iOS/iPadOS 15.5 oder neuer, als Sprache steht bislang Englisch zur Verfügung.

Wer zuvor schon Tweetbot von Tapbots genutzt hat, wird sich bei Ivory 1:1 zuhause fühlen: Das gleiche Layout, die selben Schriftarten, der Ungelesen-Zähler am oberen rechten Bildschirmrand – hier haben die Tapbots-Entwickler wieder einmal eine ganze Menge richtig gemacht. Aktuell befindet sich Ivory noch im Early Access-Stadium, sprich, die Entwickler haben die App bereits veröffentlicht, auch wenn einige Funktionen noch fehlen. Diese werden laut Aussage auf der Ivory-Website kontinuierlich nachgereicht werden.

Praktische Erinnerungsfunktion zum Einfügen von Alt-Text

Mit der nun veröffentlichten Version 1.4 von Ivory hat das Tapbots-Entwicklerteam weitere Funktionen integriert, darunter eine Safari-Erweiterung, einen überarbeiteten Media Viewer, weitere alternative App-Icons und mehr. Das sind die neuen Features:

Völlig neu gestalteter Medienbetrachter mit der Möglichkeit, Alt-Text ein-/auszublenden

Sichtbare Vorschau der Medien beim Erstellen von Alt-Text mit Live-Text-Unterstützung

Neue Verhaltensoption, die dich daran erinnert, wenn du vergessen hast, vor dem Posten einen Alt-Text hinzuzufügen (aktivierbar in den Verhaltenseinstellungen)

Safari-Erweiterung „In Ivory öffnen“

Die Leseposition wird nun in den föderalen und lokalen Zeitleisten gespeichert

Verbessertes Abrufen von neuen Beiträgen, wenn du in deiner Zeitleiste weit zurückliegst

Neuer Sound beim Hochladen eines Beitrags

Neue alternative App-Symbole

Ivory für Mastodon ist weiterhin gratis im deutschen App Store für iPhones und iPads verfügbar und kann in einem „Read Only“-Modus kostenlos genutzt werden. Wer selbst sogenannte Toots bzw. Tröts, das Äquivalent zu Twitters Tweets, veröffentlichen und alle Features freischalten will, kann ein Jahresabo in Höhe von 17,99 Euro abschließen. Im App Store bekommt Ivory derzeit sehr gute 4,7 von 5 Sternen verpasst.