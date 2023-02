Ivory: Mastodon-Client von Tapbots jetzt mit erster macOS-Alphaversion

Ende Januar hat das Zwei-Mann-Entwicklerteam von Tapbots um Paul und Mark aus Texas, USA, einen eigenen Mastodon-Client namens Ivory (App Store-Link) für iOS und iPadOS im App Store veröffentlicht. Auch wir haben über die Neuerscheinung berichtet und nutzen den Client bislang sehr zufriedenstellend für unseren Mastodon-Account @appgefahren@techhub.social.

Schon beim Release der mobilen Variante von Ivory haben die beiden Entwickler mitgeteilt, dass es in naher Zukunft auch eine Variante für macOS geben wird. Die guten Nachrichten daher zuerst: Ab sofort gibt es Ivory in einer Alphaversion für den Mac, die sich über TestFlight kostenlos ausprobieren lässt. Die schlechte Nachricht gleich hinterher: Alle verfügbaren TestFlight-Slots sind vergeben. Zwar hatte das Tapbots-Team rund 10.000 User für den Test zugelassen, aufgrund der großen Nachfrage war die Limited Public Beta aber schnell ausgebucht. Die Entwickler berichten:

„Ivory für Mac ist derzeit in einer begrenzten öffentlichen Alpha-Version über TestFlight verfügbar. Es erlaubt etwa 10.000 Nutzern, eine App zu testen. Sobald sie voll ist, musst du warten, bis sie offiziell im Mac App Store veröffentlicht wird. Ivory für Mac ist derzeit noch nicht auf demselben Stand wie die iOS-App. Du wirst viele ungeschliffene Elemente, fehlende Funktionen und jede Menge Bugs finden. Wir haben uns dafür entschieden, einige unserer Nutzer die App testen zu lassen, während wir weiter auf eine Veröffentlichung im App Store hinarbeiten.“

Auf der macOS-Website von Ivory gibt es in einem FAQ-Bereich zudem weitere Infos. So wird der Mastodon-Client auch mit Intel-Macs kompatibel sein und sich ab macOS 13 Ventura installieren lassen. Zudem berichten die Entwickler, dass die mobile und Desktop-App ihre Leseposition in der Timeline synchronisieren werden. Bezüglich der Preisgestaltung hat man sich noch keine finalen Gedanken gemacht, will aber auch in der macOS-Version auf ein Abo setzen, das optional mit der iOS-Version verknüpft werden kann.

Weitere Mastodon-App am Start: Mona mit Vorabversionen

Ebenfalls ganz neu im wachsenden Angebot der Mastodon-Clients ist die App Mona, die sich gegenwärtig in Vorabversionen für iOS, iPadOS und macOS testen lässt. In der TestFlight-Beta von Mona sind derzeit noch Plätze verfügbar, die macOS-Variante kann direkt über die GitHub-Plattform geladen werden.

Verantwortlich für Mona ist der Entwickler Junyu Kuang, der in der Vergangenheit bereits den Twitter-Client Spring in den App Store gebracht hat. Wie auch die Tweetbot-App von Tapbots ist auch Kuang von der API-Sperre seitens Twitter betroffen und hat sich nun daran gemacht, einen Mastodon-Client zu entwickeln. Schon deutlich ausgereifter und aktuell regelmäßig mit frischen Updates versehen ist die Ice Cubes-App (App Store-Link) für Mastodon, die auch über eine eigene macOS-Version verfügt und sich komplett kostenlos herunterladen lässt.