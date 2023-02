Was kostet Apple die Herstellung eines iPhones 14 Pro Max?

Habt ihr euch schon mal gefragt, was es Apple wohl kostet, das iPhone 14 Pro Max herzustellen, dass in Deutschland ab 1.449 Euro verkauft wird? 9to5mac liefert einen Einblick in die Produktionskosten, die dem Unternehmen aus Cupertino für die Herstellung seines Premium Smartphones entstehen.

Der Blog 9to5mac bezieht sich in seinem Artikel auf einen neuen Bericht von Counterpoint Research, einer Marktforschungsfirma, die Daten zu Apples Produktionskosten gesammelt und veröffentlicht hat. Demnach entstehen Apple 464 US-Dollar an Materialkosten für die Herstellung seines iPhones 14 Pro Max mit 128 GB Speicherplatz. Diese Kosten liegen geringfügig über den Kosten, die Apple für die Produktion seines iPhone 13 Pro Max entstanden sind.

Apple selbst veröffentlicht seine Gewinnmargen und Produktionskosten nicht auf täglicher Basis. Allerdings gibt Apple seine allgemeine Bruttomarge immer mal wieder bekannt. Im aktuellen Quartal liege diese bei 37 Prozent – ein Wert, der im Falle von Apple sehr stabil ist.

Wie der Bericht von Counterpoint Research zeigt, sind die Materialkosten des iPhones 14 Pro Max knapp 3,4 Prozent höher als beim Vorgängermodell. Das liegt an der neuen rückwärtigen 48MP Kamera und dem Always-On-Display, die in dem neuen Gerät verbaut sind.

Zusätzlich sind einige Komponenten des Geräts im Preis gefallen. Das betrifft vor allem die Cellular-Bestandteile, die aufgrund der höheren Beliebtheit der 5G-Technologie nun 13 Prozent weniger kosten.

Hier findet ihr einen Überblick über die Kosten einiger weiterer Bestandteile von Apples Premium Smartphone:

Der A16 Bionic Chips kostet etwa 11 US-Dollar pro Einheit mehr als der A15-Chip

Insgesamt machen die Prozessorkosten, die auch den A16-Chip beinhalten, nun etwa 20 Prozent der Gesamtmaterialkosten des Geräts aus

Die eigens von Apple produzierten Komponenten machen beim iPhone 14 Pro Max einen größeren Teil der Gesamtmaterialkosten aus als beim iPhone 13 Pro Max. Aktuell liegen sie bei 22 Prozent

Ein 128 GB iPhone 14 Pro Max mmWave herzustellen kostet Apple etwa 474 US-Dollar. Ein sub-6GHz 128 GB iPhone 14 Pro Max schlägt mit 454 US-Dollar zu Buche.

Im Hinterkopf solltet ihr aber behalten, dass es sich hierbei nur um die Produktionskosten des Geräts handelt. Apple gibt ja im Vorhinein bereits eine große Summe für den Bereich der Forschung und Entwicklung aus und lässt sich auch sein Marketing einiges kosten. Auch Kosten für etwa Verpackung oder Vertrieb sind in dem Wert von 474 US-Dollar nicht enthalten.

Nichtsdestotrotz dürfte es aus Nutzersicht interessant sein, Einblick in die genannten Zahlen zu erhalten. Am höchsten war die Steigerung der Produktionskosten übrigens damals, als Apple das iPhone 12 eingeführt hat. Aufgrund des seither verbauten 5G-Modems stiegen die Produktionskosten im Vergleich zum iPhone 11 um 26 Prozent an.