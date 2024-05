Dawn for Mastodon: Weiterer Fediverse-App für iPhone, iPad und Mac

Nachdem jahrelang die sozialen Netzwerke Facebook und Twitter vorherrschend waren, hat sich insbesondere im Bereich der Kurznachrichtendienste in letzter Zeit viel getan. Vor allem die Übernahme Twitters durch Elon Musk führte zu einer Abwanderung: Nutzer und Nutzerinnen vom Netzwerk mit dem blauen Vogel suchten sich Alternativen. Neben Bluesky und Threads spielt auch Mastodon eine größere Rolle.

Erfreulicherweise gibt es auch für das dezentrale Netzwerk Mastodon mittlerweile sehr viele gute und ansehnlich gemachte Clients, die die Nutzung im Fediverse vereinfachen. Neben der von mir immer wieder gerne empfohlenen Anwendung Ivory von Tapbots (App Store-Link) oder dem komplett kostenlosen Ice Cubes (App Store-Link) gibt es auch weniger bekannte Mastodon-Clients im App Store.

Einer davon ist der vom japanischen Entwickler Tomoya Hirano kreierte Client Dawn for Mastodon (App Store-Link), der sich als Einmalkauf zum Preis von 3,99 Euro auf iPhones und iPads herunterladen lässt. Auch auf dem Mac kann man die iPad-Variante von Dawn verwenden, hier gibt es aber noch keine native App. Der Download von Dawn ist etwa 80 MB groß und benötigt mindestens iOS/iPadOS 17.0 bzw. macOS 14.0 auf dem Gerät. Eine deutsche Lokalisierung besteht für Dawn bisher noch nicht, alle Inhalte können in englischer Sprache verwendet werden.

Dawn for Mastodon bietet die wichtigsten Funktionen von Mastodon in einer übersichtlichen und unauffällig gestalteten Anwendung: Es lassen sich Tröts erstellen und mit Bildern und Videos samt ALT-Text versehen, Antworten schreiben, Accounts folgen, schnelle Reaktionen wie Boosts oder Favs verteilen, die Home-, lokale und föderierte Timeline einsehen, mehrere Accounts einbinden und eine Suche nutzen.

Praktischer QR-Code zum schnellen Teilen des eigenen Accounts

Darüber hinaus bietet der Entwickler auch kleinere Anpassungsmöglichkeiten für Dawn an. So kann die Schriftgröße verändert, zwischen insgesamt vier Design-Themen gewählt, die Linkvorschau angepasst, das App-Icon ausgewählt und auch die Kontrastfarbe aus insgesamt neun Varianten bestimmt werden. Auch die Reaktionen auf Tröts lassen sich ein- und ausblenden, und auch schnelle Emoji-Reaktionen anzeigen, ebenso wie Tröts und Medien als NSFW markieren.

Als kleine Boni hält Dawn for Mastodon Benachrichtigungen bereit, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, eine Teilen-Erweiterung, Infos und Ankündigungen der jeweiligen Instanz und auch eine Anzeige eines QR-Codes für den eigenen Account. Gerade letzteres ist praktisch, wenn man anderen Personen das eigene Konto schmackhaft machen und nicht Nutzer- und Instanz-Bezeichnungen langwierig

Was mir persönlich bei Dawn for Mastodon aktuell noch fehlt, sind weitere Personalisierungs-Optionen wie zusätzliche Schriftarten, eine deutsche Lokalisierung und auch eine zweite Infoleiste in der iPad-Version. Dort wird gegenwärtig im Querformat noch viel Platz verschwendet, den man durch eine optionale Seitenleiste mit Erwähnungen, Reaktionen oder Antworten noch besser nutzen könnte. Apps wie die oben bereits erwähnten Ivory und Ice Cubes zeigen, dass dies möglich ist. Vielleicht bessert Entwickler Tomoya Hirano hier ja in Zukunft noch nach.

Wer einen Mastodon-Client für iPhone, iPad und Mac sucht, der ohne Werbung oder Abonnements auskommt und auf eine kleine Einmalzahlung setzt, sollte sich Dawn for Mastodon daher durchaus einmal genauer ansehen. Solltet ihr bei Mastodon aktiv sein, könnt ihr uns gerne unter @appgefahren@techhub.social folgen.