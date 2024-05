Kindergarten Dance and Play: Beliebte Spiele im Kindergarten automatisieren

Der Entwickler Christian Streinz war bei uns im Blog bereits mehrfach Gegenstand der Berichterstattung: Er zeigt sich unter anderem für die Apps „Weltraum Tinte“, „Tireur de Couleur“ und „Techno Tank“ verantwortlich. Nun meldet sich Streinz mit einer ganz neuen Anwendung, die sich vor allem an Personen in pädagogischen Einrichtungen richtet: Kindergarten Dance and Play (App Store-Link).

Kindergarten Dance and Play ist für einen einmaligen Kaufpreis von 2,99 Euro im deutschen App Store erhältlich und benötigt neben iOS/iPadOS 11.0 oder neuer auf dem Gerät auch mindestens 226 MB an freiem Speicherplatz auf dem iPhone oder iPad. Als Sprachen stehen Deutsch und Englisch zur Verfügung. Entwickler Christian Streinz berichtet zu seiner Neuerscheinung:

„Neben meiner bereits zehnjährigen Tätigkeit als Game- und App-Entwickler arbeite ich als IT-Trainer für Kinder und Jugendliche und vermittle in diversen Medienprojekten Wissen über Programmierung und digitales Design. Seit etwa 1 1/2 Jahren arbeite ich regelmäßig in Kitas (frühpädagogischen Bereich), und im Zuge meiner Tätigkeit sind Ideen für Apps in diesem Kontext entstanden.“

Dazu gehört nun auch Kindergarten Dance and Play, das als Helfer für die Bewegungseinheiten in der Kita dient. Die App ermöglicht dem Betreuungspersonal an den beliebten Bewegungsspielen wie „Stop-Tanz“, „Reise nach Jerusalem“ und „Feuer, Wasser & Blitz“ selbst mitzuspielen, indem die Anwendung das Spiel automatisiert. „Auch als Familienvater ist es mir ein Anliegen, moderne Medien konstruktiv zu nutzen und junge Menschen dafür zu sensibilisieren, aus der Konsumenten-Rolle herauszutreten, um selbst die digitale Umwelt mitzugestalten“, berichtet Streinz.

GEMA-freie Musik zur öffentlichen Verwendung

Die App bietet dazu GEMA-freie Musik und -Sounds an, die auch bei öffentlichen Veranstaltungen ohne rechtliche Probleme eingesetzt werden können. Die Software besteht aus drei Levels/Modi, die in die Spiele „Stop-Tanz“, „Feuer, Wasser & Blitz“ sowie „Die Reise nach Jerusalem“ eingeteilt sind. Jedes Level bietet die Möglichkeit, diese beliebten Kindergarten-Spiele zu automatisieren, um mehr Spaß mit den Kindern zu haben und den Fokus auf die Anleitung der Kinder und des Spiels zu haben.

Durch intuitive Bedien-Elemente soll man die App schnell verstehen können, um zügig mit dem Spielen beginnen zu können. Es gibt verschiedene Musik-Stile, die gewählt werden können, und es besteht die Option, bei „Feuer, Wasser & Blitz“ die Kommandos selbst aufzunehmen. Wer also selbst im pädagogischen Bereich tätig ist und sich insbesondere bei Tanz- und Bewegungsspielen vermehrt auf die Kinder konzentrieren möchte, sollte sich Kindergarten Dance and Play genauer ansehen.