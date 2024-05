Formel 1 per App schauen: VPN nur zur Registrierung notwendig

Die Formel 1 ist ja schon seit einigen Jahren nicht mehr im Free-TV zu sehen, zumindest nicht komplett. In diesem Jahr werden in Kooperation mit Sky immerhin sieben Rennen auf RTL gezeigt, nach dem Auftakt in Bahrain geht es aber erst Ende Juli mit den Rennen in Ungarn und Belgien weiter. Wie kann man davor Formel 1 schauen?

Ein Abonnement bei Sky kostet mindestens 25 Euro pro Monat, über die Wow-Plattform zahlt man sogar 29,99 Euro. In beiden Fällen ist der Anschluss eines Jahres-Abos notwendig, was natürlich ebenfalls nicht unbedingt prickelnd ist.

F1 TV – eigentlich nicht in Deutschland verfügbar

Die aus meiner Sicht wohl beste Option ist die App F1 TV (App Store-Link). Diese ist in Deutschland verfügbar, in ihren Inhalten aber eigentlich ziemlich stark reduziert – auf Live-Inhalte muss man normalerweise verzichten.

Während eines kleinen Trips in die Niederlande habe ich allerdings festgestellt: Sobald ich dort mit dem Internet verbunden bin, kann man das Monats-Abo für 7,99 Euro über den ganz regulären In-App-Kauf buchen. Und falls ihr gerade nicht in der Nähe von Holland seid, könnt ihr ja einfach einen VPN-Dienst eurer Wahl verwenden.

Sobald das Paket einmal gebucht ist, könnt ihr auf sämtliche Live-Video-Inhalte von überall auf der Welt zugreifen, also auch in Deutschland und vor allem ohne aktiven VPN. Ich habe so gestern den Start, die wohl einzig spannende Phase beim Monaco Grand Prix, vom Spielplatz aus verfolgen können. Das finde ich entspannter, als jedes Mal einen vernünftig laufenden VPN und einen Free-TV-Sender aus einem anderen Land suchen zu müssen.

Das ist alles mit dabei

In der F1 TV App könnt ihr auf Live-Streams zu aktuell laufenden Sessions zugreifen, diese aber auch später auf Abruf ansehen. Den Kommentar gibt es nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch und anderen Sprachen. Zudem gibt es Zugriff auf den Zeiten-Monitor, die Streckenanzeige und auch Onboard-Kameras. Das ist definitiv deutlich mehr als das, was man sonst bei Sky bekommt.

Darüber hinaus kann man alle Trainings und Rennen der Rahmenserien anschauen, das sind Formel 2, Formel 3 und Porsche Supercup. Zudem steht ein reichhaltiges Archiv zur Verfügung, auch mit historischen Aufzeichnungen.

Die App lässt sich auf iPhone, iPad und Apple TV nutzen. Was ich auf iOS und iPadOS ein wenig schade finde: Es gibt keine Bild-in-Bild-Option, ihr könnt die App also während einer laufenden Wiedergabe nicht einfach so verlassen und den Stream nebenher weiterlaufen lassen.

Solltet ihr einen Monat ausprobieren wollen, dann solltet ihr noch ein paar Tage warten. Bucht ihr am 7. oder 8. Juni, könnt ihr die Rennen in Kanada, Spanien, Österreich und Großbritannien für 7,99 Euro sehen.