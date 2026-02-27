Neben den üblichen Verdächtigen wie Instagram, TikTok, X und Co. macht auch das sogenannte Fediverse mit eigenen Diensten wie PixelFed, eine Instagram-Alternative, oder dem X-ähnlichen Kurznachrichtendienst Mastodon auf sich aufmerksam. Gerade im Hinblick auf eine Abkehr von Big Tech-Unternehmen können dezentrale Plattformen wie diese helfen, digitale Souveränität sowie ein Nutzerserlebnis ohne Werbung und Algorithmen ausleben zu können.

Mit MastoBlaster ist nun eine neue iOS-App für das Fediverse in Arbeit. Sie setzt sich bewusst von klassischen Mastodon-Clients ab: MastoBlaster verspricht eine schlanke, schnelle und vor allem datensparsame Nutzererfahrung mit einem besonderen Fokus auf das oft vernachlässigte Serverprojekt snac. Die App befindet sich derzeit in einer öffentlichen Testphase über TestFlight, ist aber nach Angaben des Entwicklers bereits alltagstauglich und wird aktiv mit Feedback aus der Community weiterentwickelt.

Im Zentrum von MastoBlaster steht der Datenschutz: Bevor Fotos hochgeladen werden, entfernt MastoBlaster automatisch EXIF-Metadaten wie Standort- oder Kamerainformationen. Einzig HDR- und Orientierungsdaten bleiben erhalten, damit die Darstellung korrekt bleibt. Ergänzt wird das durch eine auf dem Gerät laufende Alt-Text-Funktion: Mit Hilfe von Apple Intelligence kann die App Bildbeschreibungen für eigene Uploads und Bilder im Feed generieren, ohne dass Bilddaten an externe Dienste gesendet werden. Wer will, kann diese Funktion komplett deaktivieren.

Technisch setzt MastoBlaster als Fediverse-Client auf „snac-first“, der den Mastodon-kompatiblen API-Umfang von snac verfolgt und Funktionen wie Markdown-Posting, saubere Behandlung von Relay-Artefakten und angepasste Zeichengrenzen direkt integriert. Gleichzeitig unterstützt die App alle gängigen Mastodon-API-kompatiblen Server, darunter Mastodon, GoToSocial und Akkoma, und soll so möglichst vorhersehbares Verhalten über Instanzen hinweg bieten. Erste Nutzerberichte aus dem Fediverse geben an, dass MastoBlaster insbesondere mit snac und GoToSocial bereits sehr gut zusammenspielt, auch wenn Details wie Benachrichtigungs-Badges noch Feinschliff benötigen.

Multi-Account-Unterstützung, Quote-Beiträge und Blockierungs-Tools

Trotz ihres minimalistischen Auftritts verzichtet die App nicht auf Komfortfunktionen. MastoBlaster bietet eine Multi-Account-Unterstützung, Benachrichtigungen mit einer Gruppierung nach Kategorien, Listen, Quote-Posts und Moderations- sowie Blockierwerkzeuge, wie man sie von etablierten Mastodon-Clients kennt. Zudem setzt MastoBlaster auf einen bewusst klein gehaltenen Speicher- und RAM-Footprint: Die App soll schnell reagieren und sich auch auf älteren oder ausgelasteten Geräten unauffällig im Hintergrund halten.

Ein ungewöhnlicher Schritt ist auch die spätere Preisgestaltung. MastoBlaster wird dauerhaft kostenlos für Nutzer und Nutzerinnen von BSD Cafe, illumos Cafe sowie für alle bleiben, die sich mit einer snac-Instanz (inklusive selbstgehosteter Instanzen) verbinden. Damit spricht die App vor allem eine Technik-affine Fediverse-Gemeinde an, die Wert auf Kontrolle, Performance und Datenschutz legt. Für alle anderen Nutzer und Nutzerinnen wird es nach bisherigen Informationen ein optionales Abonnement geben. Ob MastoBlaster sich in der dicht besiedelten Landschaft der Mastodon-Clients um Ivory, Ice Cubes, Metatext, Mammoth, Mona, Woolly und anderen langfristig einen festen Platz erkämpft, wird wohl auch davon abhängen, wie schnell der italienische Entwickler Stefano Marinelli die Rückmeldungen aus der Betaversion in ein alltagstaugliches Release integriert.

Die aktuelle Betaversion von MastoBlaster steht kostenlos im Build 0.5 (76) bei Apples TestFlight ab iOS/iPadOS 18.0 zum Testen bereit und nimmt auf dem iPhone oder iPad rund 11 MB an freiem Speicher in Anspruch. Wer sich über die App informieren möchte, findet Details auf der offiziellen Website oder im Mastodon-Account zu MastoBlaster. Auch wir sind seit einiger Zeit bei Mastodon mit einem eigenen Account vertreten: Folgt uns bei Interesse gerne.