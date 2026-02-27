Mit der zweiten Nintendo-Switch-Generation rollt zugleich auch eine neue Welle an Zubehör an. Und kaum ein Hersteller positioniert sich so aggressiv wie JSAUX im hochwertigeren Segment der Schutzhüllen und Transportlösungen. Wir haben in den vergangenen Monaten bereits einiges aus dem Portfolio des Unternehmens vorgestellt und präsentieren nun vier neue Produkte von JSAUX: Vom modularen Rundumschutz über ein Doppeldecker-Reise-Setup bis hin zur ultradünnen Slim-Tasche und einem vielseitig einsetzbaren Controller-Case.

JSAUX ModCase für Switch 2

Das ModCase für die Switch 2 versteht sich weniger als einfache Schutzhülle, sondern als modulares Ökosystem rund um die neue Nintendo-Konsole. Kern ist ein Hybrid aus einem Hartschalen-Backcase, einem Frontcover aus Kunststoff und modularen Erweiterungen, die einen 360‑Grad-Schutz mit ergonomischen Griffen, Spielkartenfächern und teils sogar Dock- und MagSafe‑Mods kombinieren. Praktisch ist die Tatsache, dass sich unter dem Frontcover insgesamt acht Vertiefungen für Game-Cards befinden, so dass die favorisierten Spiele auch immer mit an Bord sind.

Besonders spannend ist die Dock‑Kompatibilität: Die Konsole kann mit angelegtem Backcase im Case an ein in einem Kit mitgelieferten Dock angeschlossen werden, ohne die Hülle jedes Mal entfernen zu müssen. Ergänzend ermöglicht eine rückseitige Schiene zusätzliche Aufsätze, etwa eine Smartphone-Halterung für Dual‑Screen‑Setups, bei denen auf dem Handy etwa Guides oder Karten laufen, während auf der Switch gezockt wird, oder auch ein ausklappbarer Ständer zum Aufstellen der Konsole. Das ModCase richtet sich daher klar an Power-User, die häufig zwischen den verschiedenen Nutzungsmodi der Switch 2 wechseln.

Die konkreten Peise für das Switch‑2‑ModCase schwanken je nach Umfang des Kits: Unterschieden wird zwischen einem Basic Kit mit der reinen Schutzhülle, einem Gummiband-Mod zum Anbringen von Powerbanks oder anderem Zubehör, und einem ausklappbaren Ring zum Aufstellen der Switch, dazu dem Dock Adapter Stand Kit, und einem Ultimate Kit mit Dock‑Adapter, magnetischer Smartphone-Halterung und weiteren Mods. Während das ModCase Basic Kit auch bei Amazon für aktuell 23,99 Euro zu haben ist, kostet das Dock Adapter Stand Kit und Ultimate Kit auf der Website von JSAUX 45,99 bzw. 59,99 USD (ca. 39,10 bzw. 51 Euro).

JSAUX FlexForm Series Double Decker Travel Case

Mit dem FlexForm Series Double Decker Travel Case rückt JSAUX die komplette Switch‑2‑Ausrüstung in den Fokus, von der Konsole selbst über das Dock und Netzteil bis hin zum Pro Controller. Das Konzept setzt auf ein zweiteiliges, modular aufgebautes System, das eine Konsolen‑Hülle mit einem großvolumigen Hartschalen-Koffer kombiniert. So lassen sich beispielsweise sowohl kurze Pendelstrecken als auch längere Reisen abdecken, ohne ständig neu packen zu müssen.

Innen setzt JSAUX auf eine klar strukturierte Aufteilung mit geformten und frei aufzuteilenden Fächern, etwa für den Pro Controller, Kabel, Netzteil und weitere Kleinteile, so dass nichts in der Tasche umher rutscht. So kann selbst ein komplettes Setup inklusive Switch‑2‑Dock sicher verstaut werden. Wichtig zu wissen: Ein gleichzeitiges Verstauen von Nintendo-Dock und Pro Controller ist nicht möglich. Gleichzeitig bleibt das System mit Maßen von 30,3 x 14,4 x 7,8 cm überraschend transportabel, verfügt zudem über einen Tragegriff und optionalen Schultergurt.

Wer häufig mit kompletter Hardware unterwegs ist, etwa zu Ferienwohnungen, zum Pendeln zwischen zwei Wohnorten oder zu Gaming‑Partys, wird mit dieser Neuerscheinung von JSAUX sicher sehr zufrieden sein. Im JSAUX-Webshop ist das FlexForm Series Double Decker Travel Case für 29,99 USD (ca. 25,50 Euro) zu haben und könnte auch schon bald auf dem deutschen Markt erhältlich sein.

JSAUX FlexForm Series Carrying Case

Wesentlich reduzierter präsentiert sich das ebenfalls zur FlexForm Series gehörende Carrying Case, das JSAUX explizit als schlanke Alltagslösung für die Switch 2 positioniert. Statt Modularität steht hier eine sehr dünne Silhouette im Vordergrund: Die harte Außenschale mit umliegenden Reißverschluss und das EVA-Innenleben schützen vor Stößen und Kratzern, ohne im Rucksack groß aufzutragen. Zudem ist das Modell lediglich 270 Gramm leicht und 3,4 cm dick.

Funktional kann das Carrying Case ebenfalls punkten: Es nimmt die Konsole passgenau auf, nutzt Haltebänder, um Bewegungen im Inneren zu verhindern, und bietet insgesamt zwölf Fächer für Spiele. Kabel oder anderes Zubehör können mit dem minimalistischen Hardcase nicht transportiert werden. JSAUX zielt mit der Neuerscheinung vor allem auf Spieler und Spielerinnen ab, die ihre Switch 2 ohnehin in einer größeren Tasche transportieren und lediglich einen soliden Grundschutz für das Gerät selbst benötigen.

Zusätzlich gibt es noch eine Option, das Carrying Case mit einem größeren All-In-One-Koffer zu kombinieren: In die große Hartschalen-Tasche kann an der vorderen Front das Carrying Case samt Switch 2 eingesetzt werden, dahinter gibt es genügend Platz für Controller, das Nintendo-Dock, Ladekabel und -geräte, weitere JoyCon 2, AirPods und mehr. Mit dieser Kombination hat man sowohl im Alltag als auch auf Reisen immer den passenden Schutz parat, je nachdem, ob man nur die Konsole samt einiger Game-Cards, oder gleich das gesamte Setup mit Dock, Controllern und weiterem Zubehör transportieren möchte.

Bei Amazon gibt es das JSAUX FlexForm Series Carrying Case derzeit für kleine 15,99 Euro. Auf der Website des Herstellers kann auch das Set inklusive des großen passenden Hartschalen-Koffers für 39,99 USD (ca. 34 Euro) erworben werden.

JSAUX ProFit Controller Case

Abseits der Konsole nimmt JSAUX mit dem ProFit Controller Case den Nintendo Switch Pro 2 Controller ins Visier. Das Hartschalen-Case ist passgenau auf die Form des offiziellen Pro 2-Controllers und ähnlich geformter Gamepads zugeschnitten und schützt mit stoßdämpfender Polsterung gezielt vor Stößen, Kratzern und Spritzwasser.

Ein technisches Detail sticht besonders hervor: Das Case integriert eine eigene rückseitige Öffnung für den USB‑C‑Anschluss mit Staubschutz, so dass sich der Controller laden lässt, ohne ihn aus der Hülle zu nehmen. Damit eignet sich das ProFit Case nicht nur für den Transport, sondern auch als permanente Aufbewahrungsstation. Ergänzt wird das Setup durch eine Trageschlaufe und zwei umlaufende Reißverschlüsse in den beiden Kontrastfarben der Switch 2, Blau und Rot.

Mir liegt das ProFit Controller Case von JSAUX bereits vor, und ich kann bestätigen, dass sich das Case nicht nur für den Nintendo Pro Controller der zweiten Generation, sondern auch mit ähnlich geformten Gamepads nutzen lässt. Ausprobiert habe ich den 8BitDo Ultimate 2 Bluetooth Controller und den Mobapad N1 HD, die beide problemlos in das Case eingelegt werden konnten. Etwas enger wurde es mit dem offiziellen PlayStation 4-DualShock-Controller, und das 8BitDo Pro 3 Gamepad passte gar nicht.

Im JSAUX-Webshop kann das JSAUX ProFit Controller Case für 24,99 USD (ca. 21,25 Euro) bestellt werden. Bei Amazon gibt es ein ähnliches Controller Case von JSAUX für 19,99 Euro.

Welches ist euer liebstes Zubehör für die Nintendo Switch 2? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.