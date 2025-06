Zubehör für die Switch 2: 8BitDo Ultimate 2 Bluetooth Controller & Antank TV-Dock

Seit dem 5. Juni ist auch hierzulande die neue Nintendo Switch 2-Spielkonsole im Handel erhältlich. Auch ich habe mir direkt bei Nintendo ein Exemplar inklusive des neuen Mario Kart World-Funracers zum Veröffentlichungsdatum gesichert und bin auch nach mehr als zwei Wochen immer noch sehr begeistert von der neuen Konsole.

Mittlerweile wächst auch der Markt für entsprechendes Zubehör für die Switch 2, und mit ersten Cases und Schutzhüllen von Spigen habe ich euch zum Start bereits erste Accessoires präsentiert. Heute soll es aber weniger um den Schutz der Konsole, sondern um das Gameplay an sich gehen: Mittlerweile hat mich der brandneue Ultimate 2 Bluetooth Controller von 8BitDo sowie das Antank S3 Max TV Dock für die Nintendo Switch 2 erreicht. Von beiden Produkten konnte ich mir mittlerweile einen ersten Eindruck verschaffen.

8BitDo Ultimate 2 Bluetooth Controller: Hochwertiges Gameplay

Ich habe in der Vergangenheit bereits einige Gaming-Controller von 8BitDo hier im Blog vorgestellt. Die sehr hochwertig produzierten Gamepads sind unter Konsolen-, PC- und Mobile Gamern sehr beliebt und genießen einen guten Ruf. Kürzlich hat das Unternehmen den neuen Ultimate 2 Bluetooth in schwarzer und weißer Farbe auf den Markt gebracht, der sich für die Switch und Switch 2 sowie für Windows PCs eignet. Das Modell setzt auf hochwertige TMR Joysticks, taktile Trigger, verfügt über eine Motion Control-Feature und integriert auch einen Vibrationsmotor für haptisches Feedback beim Spielen.

Besonders toll: 8BitDo bietet für die Neuerscheinung im Lieferumfang eine eigene Ladestation mit einem LED-Streifen auf der Unterseite, so dass man jederzeit nachverfolgen kann, ob der Controller voll geladen ist. Integriert in die Unterseite Ladestation ist auch ein herausnehmbarer USB-C-Dongle für eine 2.4 GHz-Verbindung, und ein USB-C-auf-USB-A-Ladekabel ist ebenfalls im Paket dabei. Wer den Controller gerne personalisieren möchte, findet auch anpassbare RGB-Beleuchtungsringe für die Joysticks in mehreren Farben und Mustern, die sich über das Steuerkreuz in Helligkeit justieren lassen.

Der 8BitDo Ultimate 2 Bluetooth kann über die V2-Software des Herstellers weiter angepasst, kalibriert und mit neuesten Firmware-Updates versehen werden. Zum Start der Nintendo Switch 2 war mein Modell noch nicht mit der neuen Konsole kompatibel: Allerdings hat man mir für macOS eine Betaversion der aktualisierten V2-Software zur Verfügung gestellt, um die neue Firmware in v1.04, die eine Switch 2-Kompatibilität bereitstellt, aufspielen zu können. Die V2-Software von 8BitDo in der Variante für Windows unterstützt den neuen Controller und das Switch 2-Firmware-Update bereits problemlos, zudem hat 8BitDo angekündigt, auch die macOS-Version der Software schnell bereitstellen zu wollen.

Paddle- und L4-/R4-Buttons auf der Rückseite

Das Gaming mit dem Ultimate 2 Bluetooth ist ein wahrer Genuss: Das Gamepad liegt mit seinem Eigengewicht von 246 Gramm sowie einer leicht geriffelten rückseitigen Oberfläche perfekt in der Hand, und eignet sich auch für kleinere Hände wie meine. Auf der Rückseite kann über einen Schalter zwischen zwei Trigger-Modi für die L2- und R2-Tasten gewechselt werden, bei dem die Tasten sich nur leicht oder ganz durchdrücken lassen. Neben den üblichen L1/R1- und L1/R2-Buttons stehen auch noch zwei kleinere L4- und R4-Tasten zur Verfügung, die individuell belegt werden können, ebenso wie zwei rückseitige Pro Paddle-Buttons.

Wer den 8BitDo Ultimate 2 Bluetooth-Controller für die Switch 2 verwenden möchte, sollte mindestens die Softwareversion 20.1.1 oder neuer auf der Konsole installiert haben. Wichtig zu wissen: Der Controller kann die Switch 2 nicht per Tastendruck aus dem Ruhezustand aufwecken – dieses Feature unterstützen derzeit leider nur die Nintendo-eigenen Gamepads, namentlich der Nintendo Switch 2 Pro Controller sowie die Nintendo Switch 2 Joy-Cons.

Der 8BitDo Ultimate 2 Bluetooth-Controller ist in den beiden Standardfarben Schwarz und Weiß bei Amazon zum Preis von jeweils 69,99 Euro verfügbar. Zum Vergleich: Nintendos Switch 2 Pro Controller schlägt gegenwärtig mit satten 89,99 Euro zu Buche. Auf der Produktseite von 8BitDo gibt es auch noch eine ganz neu vorgestellte gelbe Farbvariante des Controller zu kaufen.

Angebot 8BitDo Ultimate 2 Bluetooth Controller for Switch & Windows PC, Switch Pro Controller... Flaggschiff, vollständig aufgerüstet für Leistung auf höchstem Niveau. Kompatibel mit Switch und Windows - Bluetooth, 2.4G oder kabelgebundener...

TMR-Joysticks - Bieten höhere Empfindlichkeit, größere Präzision und verbesserte Haltbarkeit, komplett mit einem RGB-Feuerring und...

Antank S3 Max TV Dock: Erstes funktionierendes Drittanbieter-Dock

Nachdem wir uns nun zunächst um das eigentliche Konsolen-Gameplay gekümmert haben, kommt mit dem Antank S3 Max TV Dock ein weiteres Accessoire für die Switch 2 ins Spiel, das einen schnellen Switch 2-Wechsel zum Spielen in einem anderen Raum oder auch eine platzsparende und preisgünstigere Variante für Reisen bietet. Benötigt man ein zweites Dock für die Switch 2 für den TV-Modus, bietet sich natürlich erst einmal das Original-Dock von Nintendo an, das allerdings auch mit satten 110 Euro im Einzelkauf zu Buche schlägt.

Die kürzlich erschienene Version von Antank ist mit einem derzeitigen Preis von 26,95 Euro über den Webshop des Unternehmens deutlich erschwinglicher und bietet mit Maßen von 18,5 x 6,0 x 3,5 cm sowie einem Gewicht von nur 109 Gramm eine weitaus kompaktere Alternative. Laut Hersteller entspricht „ihre Leistungsfähigkeit dem offiziellen Standard“: Das S3 Max TV Dock unterstützt eine Videoausgabe bis zu 8K, 4K@120 Hz und 1080p über HDMI 2.1, wobei die Switch 2 nur bis maximal 4K im TV-Modus erreichen kann.

Die Nintendo Switch 2 lässt sich mit dem TV-Dock sowohl in einem TV-Ausgabemodus sowie im Handheld-Modus verwenden: Dazu dient eine rückseitige Taste, mit der zwischen den Modi gewechselt werden kann. Nutzt man die Konsole im TV-Modus, wird selbige über den USB-C-Anschluss gleichzeitig aufgeladen, das gilt auch für den Handheld-Modus. Ein integrierter intelligenter Chip soll einen Kurzschluss-, Überstrom- Wiederherstellungs- und Überhitzungsschutz bieten. Eine rutschfeste Gummierung auf der Unterseite verhindert zudem ein ungewolltes Hin- und Herrutschen auf der Oberfläche.

Nachdem ich beim Hersteller nach einem Testexemplar angefragt hatte, schickte man mir das TV-Dock binnen kürzester Zeit zu. Dies dauerte direkt beim Hersteller rund eine Woche. Im Lieferumfang enthalten ist lediglich das Dock selbst, ein HDMI- oder USB-C-Kabel sind nicht im Paket enthalten. Ich habe für meine Tests die Original-Kabel und das Netzteil der Switch 2 verwendet und konnte so gleich beim ersten Einstecken der Konsole über das Dock ein Bild auf meinen Fernseher bringen. Wird der TV-Modus durch das Einstecken der Konsole aktiviert, erlischt das Bild auf der Konsole und wird nach wenigen Sekunden auf dem Fernseher ausgegeben. Beim Herausnehmen der Switch 2 aus dem Dock erscheint ebenfalls kurz darauf wieder das Bild auf der Konsole. Eine kleine blaue LED auf der Vorderseite des Docks zeigt zudem an, ob die Switch 2 über USB-C korrekt verbunden ist.

Firmware-Updates mit Verbesserungen für das TV-Dock

Zu den weiteren Features des Antank S3 Max TV Docks gehören auch zwei USB-A-Anschlüsse auf der Rückseite des Docks, so dass sich weiteres Zubehör wie Gamepads oder Kameras anschließen lassen. Der USB-C-Port bietet eine Aufladung mit bis zu 100 Watt Leistung und PD 3.0.

Auf der Hersteller-Website von Antank stellt man derzeit auch zwei frische Firmware-Updates für das S3 Max TV Dock zur Verfügung, das über Windows oder macOS auf das Dock geladen werden kann. Damit wird ein zuvor notwendiges Einstecken-Herausnehmen-Einstecken, um den TV-Modus zu aktivieren, überflüssig gemacht. Mit dem jüngsten Update wurden zudem Grafikverbesserungen für den HDR-Modus umgesetzt. Nachdem ich die neuesten Updates über die Anleitung für macOS aufgrund mangelnder Erkennung des Docks leider nicht installieren konnte, klappte es auf einem Windows-Laptop einer Freundin schnell und komplikationslos.

Bei meinen Versuchen mit dem S3 Max TV-Dock klappt die Verbindung mit meinem Fernseher ohne Probleme und gleich beim ersten Anstecken. Auch bei der Nutzung eines Beamers im Haus einer Freundin mit Drittanbieter-Kabeln machte das Dock keinerlei Probleme und lieferte ein tolles, gestochen scharfes Bild mit guter Farbwiedergabe über den Projektor. Etwas skeptisch bin ich aktuell lediglich hinsichtlich der Standfestigkeit des Docks, denn wenn die Switch 2 eingesteckt ist, neigt das Dock ein wenig dazu, Rücklage zu bekommen. Auch bezüglich der Hitzeentwicklung der Konsole im Dock muss ich noch weitere Versuche machen, da die Lufteinlässe an der Unterseite der Switch 2 bis auf wenige Millimeter Abstand zur Führungsrille des Docks dicht sind. Das Original-Dock von Nintendo bietet diesbezüglich einen eigenen Lüfter, der bei hoher Grafiklast bei aufwändigen Spielen für eine entsprechende Luftzirkulation sorgt.

Interessanterweise wird derzeit bei Amazon ein sogar in den Produktbildern identisches Produkt, allerdings vom Hersteller Siwiqu, zum Preis von 30,99 Euro angeboten. In den Bewertungen ist zu lesen, dass viele User kein Bild im TV-Modus auf den Fernseher bekommen haben. Hier soll der oben erwähnte Einstecken-Herausnehmen-Einstecken-Prozess helfen, um das Bild der Switch 2 auf dem großen Display anzeigen zu können. Antank hat mit den jüngsten Firmware-Updates in dieser Hinsicht bereits Abhilfe geschaffen. Es ist denkbar, dass ein Update der Firmware auf dem Amazon-Produkt auch für eine problemlose Nutzung des Docks sorgen kann – ich persönlich würde allerdings lieber zum Antank-Dock greifen.