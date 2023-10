iPhone 15 Pro: Praktische Schutzhüllen von Nomad und Zagg

In den vergangenen Wochen haben wir bereits einige Schutzhüllen für die neue iPhone 15 Pro-Generation vorgestellt. Mittlerweile trudeln immer mehr Testexemplare bei uns in der Redaktion ein, so dass auch ich euch nun einige Modelle aus dem Hause Nomad und Zagg präsentieren kann. Folgend findet ihr daher meine ersten Eindrücke zum Zubehör fürs iPhone 15 Pro – hier sollte sicher für alle etwas dabei sein.

Nomad Modern Leather Folio

Das Nomad Modern Leather Folio gibt es bereits seit einigen Jahren, und nun auch für die iPhone 15 Pro-Generation. Erhältlich in mittlerweile drei Lederfarben – Schwarz, Braun und English Tan – bietet das BookCase einen Rundumschutz für das Apple-Smartphone inklusive einer Frontklappe mit drei innenliegenden Kreditkartenfächern. Das Backcase kommt mit einer MagSafe-Unterstützung daher, so dass die gesamte Schutzhülle auch bequem magnetisch an entsprechendes Zubehör angebracht und das iPhone 15 Pro geladen werden kann. Seit der letzten Generation liefert Nomad auch einen optional anzubringenden und farblich passenden Lederriemen mit Magnetverschluss mit, um die Frontklappe vor dem Aufklappen zu schützen. Derzeit gehört dieses Folio Case wohl zu den hochwertigsten, die der Markt derzeit zu bieten hat. Erhältlich ist das Modern Leather Folio zu Preisen ab 60 USD im Webshop von Nomad, oder auch bereits vereinzelt für rund 73 Euro bei Amazon.

Nomad Moderne Lederhülle für iPhone 15 Pro Hülle Kompatibel mit MagSafe & Wireless... Nomad Horween Leder-Folio für iPhone 15 Pro Hülle: Modernes Leder-Folio-Design hebt stilvoll das Aussehen und die Haptik Ihres iPhones auf und...

Kompatibel mit MagSafe & Wireless Charging: Modernes und raffiniertes modernes Leder-Folio. Bringt modernen Schutz für High-End-Ledererlebnis. Built...

Nomad Moderne Lederhülle für iPhone 15 Pro – Mag Safe Wireless Charging Leder... Premium-Leder. In Zusammenarbeit mit der weltbekannten dänischen Ledergerberei Ecco entwickelte unser Team ein Vollnarbenleder, das im Laufe der Zeit...

Abnehmbarer Magnetverschluss Ein optionaler Magnetverschluss ermöglicht es Ihnen, Ihr Folio geschlossen zu halten. Wenn Sie keinen Verschluss...

Nomad Moderne Lederhülle für iPhone 15 Pro Max – Mag Safe Wireless Charging Leder... Premium-Leder. In Zusammenarbeit mit der weltbekannten dänischen Ledergerberei Ecco entwickelte unser Team ein Vollnarbenleder, das im Laufe der Zeit...

Abnehmbarer Magnetverschluss Ein optionaler Magnetverschluss ermöglicht es Ihnen, Ihr Folio geschlossen zu halten. Wenn Sie keinen Verschluss...

Nomad Modern Leather Case

Wer auf den Frontschutz und die Kreditkarten-Inlays eines Folio-Cases verzichten kann oder möchte, kann auf das Nomad Modern Leather Case zurückgreifen, das ein reines Backcover inklusive Lederrückseite und stabilem Bumper für die Kanten des iPhones ist. Auch dieses Modell ist in drei Farben – Schwarz, Braun und English Tan – verfügbar und bietet über eingelassene Metallbuttons Zugriff auf alle wichtigen Knöpfe, inklusive des neuen Action Buttons beim iPhone 15 Pro (Max). Das Backcase hält an der Unterseite großflächige Ausschnitte für die Lautsprecher sowie zwei Ösen für Lanyards bereit und bietet einen Schutz vor Stürzen aus bis zu 2,50 Metern. Zudem gibt es auch wie beim Modern Leather Folio einen MagSafe-Magnetring. Das Modern Leather Case ist für 50 USD im Webshop von Nomad zu haben, bei Amazon gibt es die Variante für das iPhone 15/15 Plus für 59,99 Euro.

5 Bewertungen NOMAD Modern Leather Case | für iPhone 15 | Schutzhülle aus Polycarbonat und... HOCHWERTIG: Schlanke und robuste MagSafe-Schutzhülle aus Polycarbonat und hochwertigem Echtleder. Das nachhaltig erzeugte Vollnarbenechtleder...

SCHUTZ: Die Kombination aus einem inneren und einem äußeren Bumper hilft, Stöße beim Aufprall zu absorbieren und ermöglicht so einen Schutz des...

Nomad Sport Case

Eine weitere Variante des Nomad Modern Leather Cases gibt es auch mit dem Sport Case, bei dem die Rückseite des Backcovers nicht aus Leder, sondern aus einer hochglänzenden Kunststoff-Platte besteht. Der umliegende griffige TPU-Bumper hält Stürzen aus Höhen von bis zu 2,50 Metern stand, zudem gibt es auch hier Aluminium-Buttons und einen MagSafe-Magneten. Sehr schick ist die erstmals für die iPhone 15 Pro-Generation veröffentlichte Farbvariante „Super Blue“, ein schönes kräftiges Blau, das durch die Hochglanz-Charakteristik der Rückseite sehr gut zur Geltung kommt. Das Nomad Sport Case ist auf der Website von Nomad in den vier Farben Schwarz, Weiß, Super Blue und Coastal Rock für 50 USD erhältlich, bei bei Amazon gibt es die schwarze und blaue Variante für 63,40 Euro für das iPhone 15 Pro und Pro Max.

NOMAD Sport Case für iPhone 15 Pro Max | Hülle aus Polycarbonat mit TPE-Bumper |... HOCHWERTIG: Minimalistische und elegante MagSafe-Schutzhülle aus kratzfestem Polycarbonat und glänzender PET-Beschichtung.

SCHUTZ: Der TPE-Bumper, eine weiche Innenauskleidung aus Mikrofaser, verstärkte Knöpfe aus Metall sowie der Kameraring aus TPE sorgen für noch mehr...

Zagg Santa Cruz Snap

Wer die Farbe seines neuen iPhone 15 Pro nicht komplett hinter einer Hülle verstecken möchte, bekommt mit den Backcases von Zagg die Möglichkeit, Farbe zu bekennen. Das Zagg Santa Cruz Snap ist ein klassisches transparentes Backcover inklusive MagSafe-Ring, das aus strapazierfähigem, vergilbungs- und kratzresistentem Graphene-Material gefertigt ist und Schutz bei Stürzen aus einer Höhe von bis zu 4 Metern bieten will. Das Besondere am Santa Cruz Snap sind die Farbakzente, die sich am MagSafe-Magneten und im umliegenden Bumper bemerkbar machen. Zagg bietet hier Grün, Magenta, Orange, Schwarz und Violett zur Auswahl an. Bei Amazon sind die Cases für die iPhone 15-Geräte bereits für 58,68 Euro gelistet, weisen aber derzeit noch eine mehrwöchige Lieferzeit auf. Im Webshop von Zagg gibt es das schwarz-transparente Modell für das iPhone 15 Pro für 44,99 Euro bei kostenlosem Versand.

ZAGG Santa Cruz Snap Case für iPhone 15 Pro - iPhone MagSafe Handyhülle, Fallschutz... Transparente, schlanke Handyhülle – ZAGG Santa Cruz Hülle ist die ultimative MagSafe-Hülle für das iPhone 15. Hergestellt aus strapazierfähigem...

Stilvoll und funktional – mit ihrem minimalistischen, schlanken Design lässt diese ästhetische Handyhülle Ihr Telefon schick und modern aussehen....

Zagg Crystal Palace Snap

Noch klassischer ohne zusätzliche Farbakzente geht es mit dem Crystal Palace Snap-Backcase von Zagg zu. Komplett transparent inklusive weißem MagSafe-Ring gehalten, bietet es einen identischen 4 Meter-Sturzschutz sowie strapazierfähiges Graphene-Material, das zudem kratz- und vergilbungsresistent ist. Das Backcase ist darüber hinaus in einer weiteren Variante mit integriertem Kickstand, der zum Aufstellen des iPhones im Querformat einfach ausgeklappt werden kann, erhältlich. Natürlich sind auch hier alle Buttons und Anschlüsse zugänglich. Die Version mit Kickstand ist für alle iPhone 15-Modelle bei Amazon ab 63,06 Euro erhältlich. Im EU-Webshop von Zagg ist das Crystal Palace Snap bisher noch nicht gelistet, dort findet sich aber bereits eine Version ohne MagSafe-Magneten für 34,99 Euro.