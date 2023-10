Nuki Smart Lock 3.0 Pro heute mit 25 Prozent Rabatt

Das Nuki Smart Lock hat während unseres Urlaubs mal wieder gute Dienste geleistet. So konnte mein Vater problemlos unsere Haustür öffnen und auf dem Weg zum Flughafen die Babyschale abholen. Und auch sonst ist das smarte Türschloss tief in unseren Alltag integriert, schließlich gehen wir mehrfach am Tag ein und aus.

Falls ihr das Nuki Smart Lock Pro 3.0 kaufen möchtet, ist heute eine gute Gelegenheit. Das Top-Modell des österreichischen Hersteller gibt es zum Prime Day mit einem Rabatt von 25 Prozent, so dass ihr statt 279 Euro nur 209 Euro (Amazon-Link) bezahlt.

Das Nuki Smart Lock Pro 3.0 punktet mit einer integrierten WLAN-Einheit, die die Bridge überflüssig macht. Zudem gehört das Power Pack mit zum Lieferumfang, statt vier AA-Batterien kommt so ein aufladbarer Akku zum Einsatz. Optisch ist das Pro-Modell zudem mit einem Edelstahl-Knauf etwas hochwertiger gestaltet.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro, smartes Türschloss mit WiFi-Modul für Fernzugriff,... Türschloss fernsteuern – Smartphone und Smartwatch werden zum smarten Schlüssel: Das Nuki Smart Lock 3.0 Pro lässt sich dank WiFi-Modul bequem...

Auto Unlock & Lock'n'Go – Das elektrische Türschloss öffnet und schließt beim nach Hause kommen und Verlassen automatisch die Haustür. Das...

Im Bundle mit Ring Intercom noch günstiger

Solltet ihr in einer Wohnung mit Haustür und Gegensprechanlage wohnen, gibt es ein möglicherweise noch spannenderes Angebot für euch. Das Non-Pro-Modell des Nuki Smart Locks bekommt ihr zusammen mit einer Bridge (kostet regulär rund 90 Euro) und einem Ring Intercom für nur 199,99 Euro (Amazon-Link).

Ring Intercom ist ein Gadget von Amazon, das eure vorhandene Gegensprechanlage smart macht. So könnt ihr nicht nur eure Haustür per App öffnen, sondern auch mit vor der Tür stehenden Personen kommunizieren, selbst wenn ihr gerade gemütlich auf dem Sofa liegt oder möglicherweise gar nicht zuhause seid.