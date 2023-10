Ugreen PowerRoam 2200 im Test: Starke Powerstation mit App-Anbindung

Die neue Ugreen PowerRoam 2200 Powerstation (Amazon-Link) habe ich euch schon Anfang Oktober kurz vorgestellt, heute möchte ich euch aus meinem Praxiserfahrungen berichten. Da ich aktuell mein künftiges Eigenheim saniere und dort auch der Strom neu gemacht wird, sind Powerstations für mich aktuell unverzichtbar. Die Station lädt mein iPhone, meine Apple Watch und mein MacBook, vorsorgt auf der Baustelle auch ein mobiles Licht, einen Staubsauger, eine Bohrmaschine und mehr.

Die PowerRoam 2200 hat ihren Namen nicht von ungefähr. Sie bietet 2048 Wh und ist mit 25,5 Kilogramm ein echtes Schwergewicht. Die genauen Abmessungen betragen 54 x 25 x 29 Zentimeter und mit den zwei Tragegriffen lässt sich die Station umwuchten. Einfacher wird es aber mit dem mitgelieferten Trolley. Es handelt sich um einen hochwertigen Polybutylen-Wagen mit einem ausfahrbaren Teleskopgriff. Die Station wird auf den Wagen gestellt und dann seitlich als auch auf der Rückseite befestigt, in dem man einfach eine kleine Klappe umlegt. Die Station steht fest auf dem Wagen und kann einfach transportiert werden. Die vier Räder sind robust und können auch per Bremse fixiert werden. Die Powerstation lässt sich vor allem auf glatten Untergründen wunderbar ziehen, geht es mal über Stock und Stein wird es deutlich komplizierter.

Viele Anschlüsse vorhanden

Auf der rechten Seite bietet die Station vier herkömmliche Steckdosen, an denen ihr Geräte mit bis zu 2300 Watt anschließen könnt. Auch ein Wasserkocher, ein Elektrogrill, ein Kühlschrank oder andere Großgeräte lassen sich hier betreiben. Und wenn einmal noch mehr Power benötigt wird, kann die Station auch bis zu 3500 Watt Spitzenleistung erbringen.

Auf der Front findet ihr dann die weiteren Anschlüsse, unter anderem vier USB-C Anschlüsse, die mit 140W, 100W und 2x 45 Watt befeuert werden. Hier könnt ihr euer iPhone, iPad und weitere Geräte mit USB-C schnell und zuverlässig aufladen und mit 140 Watt ein 16″ MacBook Pro sogar mit voller Leistung. Und solltet ihr noch alte Geräte mit USB-A im Einsatz haben, könnt ihr die zwei weiteren Ports nutzen. Zusätzlich ist ein Anderson-Ausgangsport, zwei DC5521-Ausgangsports sowie ein 12V Port zum Anschluss im Auto verfügbar. Die Lampe ist ebenso auf der Front angebracht und kann auch blinken und ein SOS-Signal senden.

Mit Sonnenenergie aufladen

Besonders empfehlenswert ist das Aufladen per Solar. Die Ugreen PowerRoam 2200 bietet dafür zwei XT60 Anschlüsse. Hier könnt ihr entsprechende Solarmodule anschließen, pro Port werden 600 Watt unterstützt. Mit den mitgelieferten Verteilern könnt ihr auch bis zu sechs Panels gleichzeitig anschließen und die Station noch schneller aufladen.

Die Powerstation lässt sich natürlich auch mit Strom aus dem Netz aufladen, per Netzkabel lässt sich die Station von 0 auf 80 Prozent in 50 Minuten aufladen, eine volle Aufladung benötigt 1,5 Stunden. Da hier mit 2000 Watt aufgeladen wird, springt der Lüfter an. Es ist aber auch ein „Leise Modus“ verfügbar, der die maximale Leistung auf 500 Watt drosselt, die Station dafür aber flüsterleise arbeitet.

Unter der Klappe ist zudem ein Erweiterungsanschluss verfügbar, an dem man weitere Akku-Packs anschließen kann.

Per App fernsteuern und Daten abrufen

Ugreens PowerRoam 2200 ist mit fortschrittlichen LiFePO4-Akkus ausgestattet und bietet bis zu 3.000 Ladezyklen bei 80 Prozent Kapazität. In der Ugreen-App (App Store-Link) könnt ihr die Powerstation per WLAN oder Bluetooth verbinden und könnt dann alle relevanten Daten abrufen. Hier wird in Echtzeit angezeigt, wie viel Strom aktuelle Verbraucher ziehen, an welchen Ports Aktivität herrscht, wie viel Restkapazität noch vorhanden ist und mehr. Per App lassen sich die Anschlüsse auch fernsteuern und so aktivieren oder deaktivieren. Zusätzlich lässt sich einstellen, ob der Turbo- oder der Leise-Modus genutzt werden soll, eine Kindersicherung deaktiviert hingegen alle Tasten. Die App ist auf jeden Fall nützlich, alle Einstellungen und Optionen können aber auch direkt an der Station eingestellt werden.

Gerne mit Solar, jetzt aber häufiger übers Netz

Da ich von Jackery die 200 Watt Solarpanels im Einsatz habe, kann ich die Ugreen Station mit entsprechenden Kabeln per Sonnenenergie aufladen. Das ging bisher auch ganz gut, allerdings kommt jetzt der Herbst und die Sonnenstunden werden immer weniger. Daher werde ich die Station hin und wieder auch mal am Netz laden müssen, was zwar besonders schnell geht, aber auch Kosten verursacht. Das Laden per Solar ist quasi gratis, wobei man zuvor natürlich die nicht gerade günstigen Solarpanels kaufen muss. Bis sich das rechnet, können schon einige Jahre ins Land ziehen.

Auch für das Home Office geeignet

Ich selbst nutze die Station derzeit auf meiner Baustelle, aber auch Zuhause kann man so Stromkosten sparen oder dort Strom hinbringen, wo keine Leitung liegt. Ihr könnt zum Beispiel einfach euer Home Office an der Station anschließen und so euer Display, Mac und Co mit Sonnenstrom versorgen.

Steht die nächste Party an und draußen soll noch ein kleiner Kühlschrank betrieben werden, muss nicht extra ein Kabel gezogen werden, die Powerstation übernimmt und sorgt für kalte Getränke. Die Einsatzmöglichkeiten sind breit gefächert, letztendlich müsst ihr natürlich selbst entscheiden, wie und ob ihr solch eine Station einsetzen wollt.

Wenn es etwas mehr sein darf

Die Ugreen PowerRoam 2200 ist eine echte Empfehlung. Die kleinen Stationen mit circa 1000 Wh sind gut, sind aber je nach Gebrauch auch schnell leer. Die doppelte Kapazität ist schon toll, dafür ist die Station aber auch größer und schwerer. Mit dem wirklich hochwertigen Trolley lässt sich die PowerRoam 2200 aber gut schieben und transportieren.

Bis 31. Oktober mit 400 Euro Rabatt

Die Ugreen PowerRoam 2200 Powerstation inklusive Trolley gibt es bis zum 31. Oktober für 1.599 Euro statt 1.999 Euro, wenn ihr den 400 Euro Gutschein auf der Produktseite bei Amazon aktiviert. Die Station inklusive einem 200W Solarmodul kostet derzeit 1.899,99 Euro statt 2.399,99 Euro, mit zwei Solarpanels liegt man bei 2.299,99 Euro statt 2.799,99 Euro und wer sich für sechs 200 Watt Solarmodule entscheidet, zahlt 3759,99 Euro statt 4699,99 Euro.