iOS 18: Neuer Hörgerätemodus für die AirPods Pro?

Apple soll große Pläne für seine AirPods Pro und iOS 18 haben. Das behauptet immerhin Insider Mark Gurman von Bloomberg in seinem Power-On-Newsletter. So werde es keine großen Änderungen an der Hardware der AirPods geben, wohl aber soll unter iOS 18 dann ein „wichtiger neuer Hörgerätemodus“ eingeführt werden.

Bereits seit 2018 verfügen die AirPods über den sogenannten Live-Mithören-Modus, der das iPhone in ein Mikrofon verwandelt und die AirPods in eine Art Hörgerät. Dass dieser Modus für viele Menschen mit Einschränkungen am Gehör eine große Hilfe ist, wurde schon mehrfach bestätigt. Mit der 2021 hinzugefügte Konversationsverstärkung hat Apple das Live-Mithören noch einmal optimiert und die Möglichkeit eingebaut, das Gesagte der direkt gegenübersitzenden Person in den Fokus zu nehmen und so das Hörvermögen in Unterhaltungen zu verbessern.

Seither seien die AirPods laut einer Studie eine gängige Alternative zu traditionellen Hörgeräten, die häufig mehrere 1.000 Dollar kosten. Was genau der neue Hörhilfe-Modus unter iOS 18 aber beinhalten soll, verrät Mark Gurman indes nicht. Von Apple selbst gibt es ebenfalls keine offizielle Bekanntmachung zu diesem Thema.

iOS 18 Beta erscheint voraussichtlich Anfang Juni 2024

Die erste Beta zu iOS 18 soll voraussichtlich im Juni diesen Jahres für Entwicklerinnen und Entwickler veröffentlicht werden. Dann könnte Genaueres zum Hörhilfe-Modus bekannt werden, sofern dieser es bereits in die Beta schafft.