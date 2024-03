Neues iPad Air: Frontkamera in der langen Seite?

Nicht mehr lang bis zum Launch der nächsten iPad-Pro- und iPad-Air-Generation und noch immer gibt es neue Gerüchte um deren mögliche Ausstattung. So kursiert seit letzter Woche die Aussage, das neue iPad Air komme erstmalig mit einer Landscape-Frontkamera.

Die zehnte Generation der iPads hat sie schon seit 2022, die Frontkamera an der langen Seite des Geräts. Code in iOS 17.4 deutet außerdem darauf hin, dass auch das neue iPad Pro künftig mit der Frontkamera an der horizontalen Seite des iPad Pros ausgestattet sein wird.

Das neue iPad Air soll ebenfalls mit dem Update bedacht werden, sagen nun Gerüchte. Leaker „Instant Digital“ schreibt auf Weibo, dass die Frontkamera der neuen iPad Air-Modelle an der langen Seite des Geräts verbaut sein werde.

TrueDepth Kamera im iPad fürs Querformat optimiert

iPad, iPad Pro und iPad Air würden, wenn die Gerüchte denn stimmen, künftig also in dieser Hinsicht wieder vereinheitlicht. Mit Veröffentlichung der beiden neuen Generationen von iPad Pro und iPad Air im März oder April werden wir es dann mit Sicherheit wissen.