Soundcore P40i: Günstige In-Ear-Kopfhörer von Anker ausprobiert

Für Kopfhörer kann man wahnsinnig viel Geld ausgeben. Aber zum Glück gibt es auch günstigere Alternativen, wie etwa eine der Neuerscheinungen von Anker. Die Soundcore P40i sind erst vor einigen Woche im Handel erschienen und jetzt sogar im Angebot erhältlich. Die schwarze Variante kostet nur 48,99 Euro (Amazon-Link), für die Farben Cremeweiß, Lavendel und Marineblau wird der reguläre Verkaufspreis von 69,99 Euro fällig.

Dass die In-Ear-Kopfhörer mit dem ganzen Standard-Kram ausgestattet sind, muss ich euch wohl nicht groß erklären. Bluetooth und ein Ladecase mit USB-C sowie verschiedene Silikon-Aufsätze für eine hoffentlich perfekte Passform sind natürlich inklusive. Es gibt aber auch ein Highlight, das wir so bei anderen Herstellern noch nicht gesehen haben.

Das Ladecase wird zum iPhone-Ständer

Das Ladecase der Anker Soundcore P40i kann nämlich im aufgeklappten Zustand auch als iPhone-Ständer genutzt werden. Dazu muss man einfach eine kleine Klappe öffnen und schon steht das Smartphone sicher. Perfekt, wenn man unterwegs ein Video mit den Kopfhörern ansehen möchte.

Richtig überrascht haben mich die neuen Low-Budget-In-Ears von Anker bei der Geräuschunterdrückung. Gemessen am derzeitigen Verkaufspreis von 50 Euro ist diese nämlich richtig gut. Während ich Musik gehört habe, konnte ich Stimmen in der Umgebung trotz gemäßigter Audio-Lautstärke nur noch sehr leise wahrnehmen. Das war schon ein überraschender Effekt.

Und Anker bietet bei den Soundcore P40i noch mehr, nämlich etliche Optionen. Automatisches ANC, ein manueller Modus oder vorgefertigter Presets für den Straßenverkehr gehören genau so dazu wie ein Transparenzmodus, der ebenso klasse wie die Geräuschunterdrückung funktioniert und auf Wunsch Stimmen nahezu perfekt durchlässt. Die Steuerung ist über die Soundcore-App möglich, es lässt sich darüber hinaus sogar ein Widget auf dem Homescreen ablegen.

Ohnehin ist es erstaunlich, was die Software von Anker alles möglich macht. Es gibt eine Live-Lautstärke-Messung und auf Wunsch auch eine Begrenzung der Lautstärke. Mit HearID kann der Klang automatisch an die persönlichen Wünsche angepasst werden, auch ein komplett manueller Equalizer gehört mit zum Funktionsumfang.

Umfangreiche Optionen bei den Soundcore P40i

In der App kann zudem die Steuerung der Soundcore P40i angepasst werden. Der linke und der rechte Kopfhörer beherrschen jeweils vier Touch-Gesten: Einfaches, zweifaches und dreifaches Tippen sowie Tippen und halten. So lassen sich nicht nur Lautstärke und Wiedergabe steuern, sondern auch die ANC-Modi auswählen.

Der Klang der Soundcore P40i geht absolut in Ordnung. Natürlich spielen die AirPods Pro die Musik noch etwas klarer und detailreicher ab und auch meine Bose-Over-Ears liefern deutlich mehr. Hier zahlt man aber auch locker den fünffachen Preis. In einer Disziplin sind die Soundcore P40i den AirPods sogar deutlich überlegen: Sie laufen mehr als 10 Stunden am Stück und werden in 10 Minuten wieder für 5 Stunden aufgeladen.

Solltet ihr auf der Suche nach Kopfhörern im unteren Preissegment sein, dann sind die neuen Soundcore P40i von Anker auf jeden Fall ein ganz heißer Kandidat. Akkulaufzeit, Software und Preis sind absolut top, der Klang ist für die Preisklasse ebenfalls als gut zu bezeichnen.

soundcore P40i by Anker, Wireless Earbuds mit Noise Cancelling, Adaptive... SMARTES NOISE CANCELLING: Die soundcore P40i Earbuds mit Noise Cancelling verfügen über eine adaptive ANC-Funktion, die Umgebungsgeräusche...

LANGE WIEDERGABEZEIT: Genieße 12 Stunden Akkulaufzeit mit einer einzigen Aufladung und verlängere die Wiedergabezeit auf 60 Stunden mit dem Case –...