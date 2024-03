Neue Website: Apple macht iPhone-Modellwechsel schmackhaft

Ein aktuelles iPhone der jeweils neuesten Generation zu haben, ist sicherlich für viele Nutzer und Nutzerinnen wünschenswert. Aber längst nicht alle iPhone-User setzen auf die neuesten verfügbaren Modelle, sondern nutzen ihre Geräte über mehrere Jahre, kaufen gebrauchte iPhones oder erben ausrangierte Apple-Smartphones aus dem Familien- oder Freundeskreis.

Denn um ehrlich zu sein: Für die meisten Anwendungsfälle reichen auch Generationen, die schon ein bis drei Jahre oder noch älter sind, absolut aus. Zwischendurch mal einen Schnappschuss machen, E-Mails beantworten, ein wenig im Internet surfen, Musik hören und Videos ansehen, Nachrichten per iMessage oder andere Messenger versenden, sich durch Social Media-Netzwerke scrollen – für diese alltäglichen Zwecke muss es kein iPhone 15 Pro Max sein.

Dass Apple aber trotzdem daran gelegen ist, möglichst viele Neugeräte zu verkaufen, verdeutlicht die neue Werbekampagne, die nun in den USA gestartet ist. Mit einer eigenen Website Reasons to Upgrade („Gründe für ein Upgrade“) zeigt man, warum es sich lohnt, regelmäßig ein neues iPhone zu kaufen.

Vergleiche ab iPhone 11-Generation möglich

„See what you’re missing“, „Schau, was du verpasst“, lässt Apple User älterer Geräte wissen. Wobei „alt“ im schlimmsten Fall auf dieser Website das iPhone 11 meint. Es lassen sich die 11er- und 12er-Generationen mit den neuesten Modellen der iPhone 15-Serie vergleichen.

Gerade beim Vergleich eines iPhone 11 mit einem iPhone 15 werden große Leistungsunterschiede deutlich, die so allerdings auch zu erwarten sind – immerhin liegen zwischen den Veröffentlichungen ganze vier Jahre. Vor allem im Bereich der Kamera und des Prozessors gibt es deutliche Verbesserungen. Zudem weist Apple auf die Punkte Akkulaufzeit, 5G-Kompatibilität und die Dynamic Island hin.

Mit dieser extra eingerichteten Website – die sicherlich auch in Kürze in deutscher Sprache verfügbar sein wird – rührt Apple die Werbetrommel für die aktuellen iPhone-Modelle. Dies ist in sofern verwunderlich, da ein direkter Vergleich von verschiedenen iPhone-Generationen und -Modellen bereits seit längerem in deutlich detaillierterer Form auf der Apple-Website zu finden ist.

Fotos: Apple.