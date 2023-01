Apple Gift Card: 20-fache Payback-Punkte bei Penny

In der vergangenen Woche konntet ihr mit Payback beim Kauf von Apple Geschenkkarten bei REWE sparen, ab heute gibt es das gleiche Angebot in den Supermärkten von Penny. Bis zum 5. Februar erhaltet ihr dort 20-fache Payback-Punkte beim Kauf von Apple Geschenkkarten im Wert von 25, 50 oder 100 Euro.

Beim Kauf der 100 Euro Karte sind das zum Beispiel 1.000 Payback-Punkte. Die kann man online sammeln oder über die Payback-Webseite auch per Überweisung auszahlen lassen, sie entsprechen einem Gegenwert von 10 Euro. Durch diese Aktion bekommt ihr unterm Strich also einen Rabatt in Höhe von 10 Euro. Bitte bedenkt aber, dass ihr beim Kassiervorgang den Payback-Coupon scannt. Den findet ihr unter anderem im Penny-Prospekt.

Nachdem es keine echten Rabatte auf die Geschenkkarte von Apple mehr gibt, ist das die aktuell einzige Option, beim Kauf im App Store oder bei digitalen Services von Apple zu sparen.